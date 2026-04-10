Flick deja boquiabierto a Arbeloa: «No voy a malgastar mi energía en responderle»

Hans Flick, técnico del Barcelona, destacó la importancia de rotar jugadores de cara al derbi catalán de mañana sábado contra el Espanyol, en la jornada 31 de La Liga.

El Barça lidera La Liga con 76 puntos, seis más que el Real Madrid, mientras que el Espanyol tiene 38 y es décimo.

Mundo Deportivo recogió sus palabras en la rueda de prensa previa al duelo.

El técnico alemán afirmó: «Debemos gestionar los minutos como siempre. Tenemos mucha calidad y quien juegue lo hará de forma magnífica».

Sobre la posibilidad de dar descanso a Lamine Yamal, añadió: «Para él siempre es bueno ser titular, ya veremos, aún no lo he decidido, hay que esperar hasta mañana».

Sobre Gavi añadió: «Es una buena opción para ser titular, ya veremos si juega los 90 minutos».

Además, afirmó: «Estoy contento con el regreso de Frenkie de Jong, pero hay que esperar. Se ha sentido bien en el entrenamiento y estará en el banquillo».

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