Aunque la boda fue esta semana, los preparativos empezaron a finales de 2024. Durante su etapa en París con el PSG, Donnarumma le propuso matrimonio en una habitación decorada con globos y rosas. Fue un momento íntimo que selló una década de romance.

La boda mezcló tradición y modernidad: él lució un traje color tabaco con camisa de cuello redondo, mientras que ella eligió unos pantalones palazzo y un top blancos. El salón se llenó de rosas blancas y rosas, evocando la estética de la pedida.