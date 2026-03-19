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ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

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Fiorentina, Vanoli: «¿Tensión con Kean? Me alegro de que se enfade, quería jugar. El entrenador soy yo»

Las declaraciones del entrenador de la Fiorentina tras la victoria por 2-1 sobre el Rakow

Al término del partido de la Conference League que la Fiorentina ganó por 2-1 al Rakow, con el que los Viola lograron la clasificación para los cuartos de final de la competición, el entrenador Paolo Vanoli habló con Sky Sport, centrándose especialmente en la sustitución de Kean (ya que el delantero de la selección italiana no se tomó bien el cambio y mandó a freír espárragos a su propio entrenador).


Estas fueron las palabras del técnico: «Estoy contento porque es un jugador importante. Cuando hay enfado y ganas de jugar, significa que tenía ganas de llegar y de ayudar. Además, yo soy el entrenador y también debo entender que para nosotros es un jugador importante y que aún nos quedan nueve finales y una fase de clasificación».

  • SOBRE EL PARTIDO

    «Esta noche, en la primera parte, nos costó entender qué tipo de fútbol teníamos que practicar. Queríamos intentar jugar, pero el campo no nos lo permitía. Llegábamos tarde a los balones sueltos y tardamos en darnos cuenta de cómo teníamos que conseguir la clasificación. Luego, en la segunda parte, jugamos mucho mejor; nos pusimos por detrás en el marcador, pero este equipo tiene ahora una ventaja: sabe reaccionar».

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  • SOBRE KEAN DE CARA A LOS PLAYOFFS

    «Creo que el seleccionador de nuestra selección nacional es mejor que yo. Sabe perfectamente que Moise es un jugador importante, que tiene ganas de ayudar tanto a la Fiorentina como a la selección. Es un chico del que Italia va a necesitar».

  • SOBRE DODO Y PARÍS

    «Cuando hay que gestionar las fuerzas, a veces también hay que hacer algún cambio para que los jugadores puedan descansar. Son una pareja que mide un metro setenta y se compenetran bien, y debo decir que marcan la diferencia».

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