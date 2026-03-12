Hay una Fiorentina desastrosa dentro y fuera del campo, que hace temblar a sus aficionados con ese cuarto puesto en la clasificación, justo por encima de la zona de descenso a la Serie B. Sin embargo, hay otra Fiorentina que ocupa el tercer puesto de la clasificación, a dos puntos del líder, el Roma. Se trata del equipo Primavera dirigido por Daniele Galloppa, que también se ha sentado provisionalmente en el banquillo del primer equipo entre Pioli y Vanoli, y que está llevando a cabo un campeonato con el objetivo de ganar el título con sus jóvenes. Entre ellos se encuentra el delantero Riccardo Braschi, que ahora también ha llegado al primer equipo.
Fiorentina, quién es Riccardo Braschi: el delantero «al estilo Cavani» que lidera la Primavera y debuta en la Conference League
VIOLA DESDE SIEMPRE
Riccardo Braschi es un delantero nacido en Florencia el 24 de agosto de 2006 y lleva el color violeta de la Fiorentina impreso en su piel desde que era niño. En las categorías inferiores ha pasado literalmente por todas las etapas con excelentes números tanto en la Sub-17 como en la Sub-18, convirtiéndose en titular indiscutible de la Primavera precisamente en esta temporada.
BOMBER ALL CAVANI
Delantero puro, con buen físico, está desarrollando un excelente olfato de gol en el área aprovechando su capacidad de movimiento en espacios reducidos, pero también es muy bueno jugando de espaldas a la portería para ayudar a la salida del balón. Tiene una gran personalidad, como lo demuestra el gol de penalti que marcó contra el Parma nada más salir al campo desde el banquillo, tras solo dos minutos. Para hacer una comparación, nos recuerda a Edinson Cavani, pero a menudo ha celebrado sus goles con el gesto de Batistuta.
NÚMEROS EN LA CIMA Y EL PRIMER EQUIPO
Lleva los goles en la sangre y esta temporada ya ha marcado 15 con el Primavera 1. Sus actuaciones, al menos con Pioli, le han llevado a ser convocado con el primer equipo tanto en la doble eliminatoria previa de la Conference League contra el Polissya como en la primera jornada de liga contra el Cagliari. Tres suplencias que hicieron soñar a Riccardo con coronar su sueño. Este se hizo realidad el 12 de marzo de 2026, cuando Vanoli lo alineó por primera vez en el partido de ida de los octavos de final de la Conference League contra el Rakow, sustituyendo a Piccoli en el minuto 82 con un marcador parcial de 1-1: luego, la Fiorentina ganó 2-1 gracias al penalti de Gudmundsson en el minuto 93.
NACIONAL Y RENOVACIÓN
Sus actuaciones con la camiseta violeta han convencido también a las selecciones juveniles italianas para darle una oportunidad, aunque aún no ha conseguido marcar ningún gol con las selecciones sub-16, sub-17 y sub-18 de Italia. Sin embargo, sí ha habido alegría a nivel contractual, ya que Braschi ha renovado su contrato como profesional hasta el 30 de junio de 2027, con opción a prolongarlo dos temporadas más a favor de los violetas.