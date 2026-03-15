Paolo Vanoli ha dado a conocer la lista de convocados para el partido de mañana contra la Cremonese. Moise Kean está incluido, mientras que Niccolò Fortini se queda en Florencia.
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Fiorentina, la convocatoria de Vanoli: la decisión sobre Moise Kean. Y no está Fortini
MOISE KEAN
La buena noticia de hoy es que Moise Kean figura en la convocatoria para el partido de mañana contra la Cremonese. El delantero de la Fiorentina se ha entrenado esta mañana con el grupo y, por lo tanto, está listo para salir al campo con sus compañeros. Mañana, tras una última prueba antes del partido, Paolo Vanoli decidirá si lo alinea desde el primer minuto o si deja el ataque en manos de Roberto Piccoli.
NICCOLO FORTINI
Por su parte, Niccolò Fortini no estará presente. El joven lateral de laFiorentina no ha sido convocado por precaución debido a un dolor lumbar. Se le realizará una evaluación el martes para determinar si participará en el desplazamiento a Polonia para el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League.
LA LISTA
Para la portería, han sido convocados David de Gea, Oliver Christensen y Pietro Leonardelli. En defensa, han sido convocados Luis Balbo, Pietro Comuzzo, Dodô, Robin Gosens, Fabiano Parisi, Marin Pongračić, Luca Ranieri, Daniele Rugani y Kouadio.
En el centro del campo, estarán Marco Brescianini, Giovanni Fabbian, Nicolò Fagioli, Jacopo Fazzini, Rolando Mandragora y Cher Ndour.
Por último, en la delantera, los convocados son Albert Gudmundsson, Jack Harrison, Moise Kean, Riccardo Braschi y Roberto Piccoli.