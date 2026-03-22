39' - ¡GOL ANULADO A LA FIORENTINA! Tras un disparo de Fagioli, desviado por Carlos Augusto (que no toca el balón), llega Kean y marca a puerta vacía desde muy cerca. Sin embargo, el delantero azul partía en fuera de juego.

18' - Gran pase en profundidad de Fagioli que encuentra a Kean en el área. El delantero azul cae en plena área tras un contacto con Carlos Augusto que el árbitro Colombo considera reglamentario.

10' - Fuertes protestas de los nerazzurri por un posible toque de mano. Centro desde la derecha de Dumfries al que no llegan ni Pio Esposito ni Ranieri: el balón pasa y es tocado por Pongracic, pero Colombo deja continuar la jugada.

7' - ¡GOL ANULADO AL INTER! Se anula el segundo gol del Inter, marcado por Nicolò Barella. El capitán de la noche en el Franchi recibe en el área un pase preciso de Dumfries y remata a puerta, llegando a la red tras un desvío decisivo de Brescianini, pero había salido en posición de fuera de juego.