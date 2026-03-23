«¿La selección? Todos aspiran a formar parte de ella. Lamento no haber sido convocado, pero eso solo significa que tengo que trabajar más». Estas fueron las palabras de Fagioli al respecto, tras el excelente empate contra el Inter. Otra actuación dominante del exjugador de la Juventus. Desde el Viola Park lo describen como maduro, serio, un jugador renacido. El mérito es, ante todo, de Paolo Vanoli, que ha triunfado donde Pioli fracasó, alineándolo en el puesto de mediapunta. Pero también la figura de Fabio Paratici ha influido en el crecimiento del jugador. El director deportivo de la Viola lo conoce a la perfección: lo vio crecer en la Juventus y, desde su llegada a Florencia, nunca han faltado conversaciones constructivas que han llevado a ver al Fagioli que hoy lleva a cuestas a toda la Fiorentina. Y quién sabe, quizá en breve Gattuso cambie de opinión.