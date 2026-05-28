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Filipe Luis, ex del Chelsea, rechaza al Bayer Leverkusen y ficha por el Mónaco en una decisión sorprendente
Un fichaje sorpresa para el Principado
El carrusel de entrenadores da un giro inesperado: Luis, vinculado a varios banquillos de renombre, dirigirá al Mónaco.
Fabrizio Romano confirma que sustituirá a Sébastien Pocognoli, quien deja el cargo tras ocho meses.
- AFP
El Leverkusen se ve obligado a hacer de tripas corazón
La decisión supone un golpe para el Bayer Leverkusen, que lo había elegido para reforzar el banquillo. Tras su etapa histórica en la Bundesliga, el club alemán buscaba su experiencia, pero se quedó con las manos vacías.
El Leverkusen no fue el único decepcionado: el brasileño también sonó para regresar al Chelsea y al Benfica. Pero el proyecto que le presentó el director deportivo del Mónaco, Thiago Scuro, le pareció irrebatible, y el rápido acuerdo sorprendió a muchos.
Construir con visión a largo plazo
El contrato de Luis con el Mónaco, hasta 2028, muestra la apuesta del club por su liderazgo a largo plazo. Esta estabilidad le permite desarrollar su filosofía en una de las ligas más competitivas de Europa.
Se cree que Scuro fue la fuerza impulsora en las negociaciones, trabajando entre bastidores para cerrar el acuerdo antes de que otros clubes mostraran interés. La relación entre ambos brasileños habría sido clave para convencer a Luis de que el Principado era el lugar ideal para crecer como entrenador.
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Un rápido ascenso tras el éxito del Flamengo
El rápido ascenso de Luis como entrenador se forjó en el Flamengo, donde dirigió desde 2024 hasta marzo de 2026. En Río de Janeiro mostró su tino táctico y llevó al club a ganar la liga y la Copa Libertadores 2025. Ese éxito lo lanzó a la élite mundial, así que su salto a una gran liga europea parecía inevitable.
Como jugador se le consideró uno de los mejores laterales izquierdos de su generación, con títulos en la Premier League con el Chelsea y varios trofeos con el Atlético.