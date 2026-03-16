«Fijaos en el Bayern»: el famoso entrenador está encantado con el FCB

«En el fútbol moderno, cada uno debe encontrar su posición en el campo, lo que exige equilibrio y un cambio constante de roles, pero de forma dinámica y fluida», declaró Spalletti a Sky Sport Italia. «Basta con fijarse en el Bayern de Múnich en su reciente partido contra el Atalanta: nos han dado una auténtica guía sobre los movimientos y el juego posicional en el fútbol», añadió.

El Bayern ya ganaba 3-0 en Bérgamo a los 25 minutos gracias a los goles de Josip Stanisic, Michael Olise y Serge Gnabry. Tras el descanso, siguió con fuerza y llegó al 6-0 en el minuto 67, antes de que Mario Pasalic marcara el gol del honor para el Atalanta en el minuto 93.