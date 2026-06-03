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Real Madrid PerezGetty Images
Jonas Rütten

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¡Fichaje sorpresa y golpe maestro sin coste de traspaso! El Real Madrid está a punto de dar un doble golpe espectacular

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I. Konate
D. Dumfries
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T. Alexander-Arnold

En pocos días se elegirá al nuevo presidente, pero el Real Madrid ya prepara la plantilla para la próxima temporada. Pronto podría anunciar dos fichajes.

Según «AS», Ibrahima Konaté fichará por el Real Madrid como agente libre si Florentino Pérez es reelegido presidente el 7 de junio. El acuerdo incluye un contrato de cuatro años, pero primero Pérez debe vencer a Enrique Riquelme en las elecciones.

Konaté no será el único fichaje que presentarán los madridistas en breve.

  • Según Fabrizio Romano, Denzel Dumfries, del Inter de Milán, fichará por el Real Madrid. El club blanco pagará la cláusula de 20 millones de euros, pues no ha negociado con los nerazzurri. El holandés, con contrato en el Inter hasta 2028, llega al Bernabéu.

    Llegó en 2019 del PSV Eindhoven por 14 millones, se hizo titular y en la 2024/25 marcó 11 goles y dio 6 asistencias en 47 partidos.

    Fue clave en la clasificación a la final de la Champions: en las semifinales ante el Barcelona firmó dos goles y tres asistencias, participando en seis de los siete tantos del Inter.

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Denzel Dumfries competirá en el Real Madrid con un Alexander-Arnold que no está rindiendo al nivel esperado.

    La temporada pasada Dumfries estuvo de baja entre noviembre y marzo por una operación de tobillo. Aun así, dio una asistencia en la final de Copa contra el Lazio, que el Inter ganó 2-0. Con ello, los nerazzurri cerraron la era Dest con un nuevo doblete.

    Para sustituirlo, el club negocia el fichaje de Marco Palestra, cedido por el Atalanta al Cagliari, y cuya incorporación rondaría los 50 millones de euros.

    En el Real Madrid, Dumfries peleará por el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold, quien llegó gratis del Liverpool FC el pasado verano y, a sus 27 años, apenas convenció en su debut por dos largas lesiones musculares. Para colmo, Tuchel no lo incluyó en la lista de Inglaterra para el Mundial.