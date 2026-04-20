¿Fichaje de más de 100 millones de euros? El Liverpool elegiría a una estrella de la Bundesliga para reemplazar a Mohamed Salah

Diomande admitió en enero, en un vídeo de TikTok, que el Liverpool es el club de sus sueños: «Soy un gran aficionado. Mi padre quiere verme jugar en Anfield y yo también».

Curiosidad: el Liverpool habría seguido a otro marfileño de la Bundesliga, Bazoumana Touré (TSG Hoffenheim), como posible sustituto de Salah. Como con Diomande, también se menciona al Bayern Múnich como interesado en Touré.

Para el Liverpool es clave asegurar un puesto en la próxima Liga de Campeones. Actualmente es quinto en la Premier y ese lugar le basta. Este fin de semana sus opciones aumentaron: el Chelsea, que le sigue, cayó 0-1 ante el Manchester United y, al día siguiente, los Reds vencieron 2-1 al Everton en el derbi. A cinco jornadas del final, los Reds aventajan en siete puntos al Chelsea.

Antes, el periodista David Ornstein afirmó en el pódcast The Athletic FC que Slot podría quedarse aunque falte la ‘Champions’, aunque su margen se había reducido por la campaña.

A pesar de un desencuentro con Salah en diciembre, el egipcio anunció en marzo que se irá un año antes de terminar su contrato: «Ha llegado el día. Esta es la primera parte de mi despedida. Dejaré el Liverpool al final de la temporada».