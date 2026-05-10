¡Fichad a Robert Lewandowski y a John Stones! El Chelsea recibe consejos de fichajes tras descartar su plan de contratar a «los mejores jugadores del mundo»

En una dura crítica a la actual estrategia de fichajes del Chelsea, Cole destaca un cambio respecto a los estándares de sus años dorados en Stamford Bridge. En la era Abramovich el objetivo era reunir a los mejores talentos para ganar todo. Ahora, el club parece a la deriva y sin identidad deportiva.

«El mandato del Chelsea era intentar fichar a los mejores jugadores del mundo, porque intentábamos ganar todas las competiciones que pudiéramos», declaró Cole a SunSport. «Y así, sabías dónde estabas fichando. Ni siquiera sé dónde está fichando el Chelsea ahora, esa es la verdad. Nos hemos gastado todo este dinero en jugadores jóvenes, pero no tienen a nadie a su alrededor. Esa es la verdad».