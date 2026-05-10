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¡Fichad a Robert Lewandowski y a John Stones! El Chelsea recibe consejos de fichajes tras descartar su plan de contratar a «los mejores jugadores del mundo»
El fin del imperativo de ser «los mejores del mundo»
En una dura crítica a la actual estrategia de fichajes del Chelsea, Cole destaca un cambio respecto a los estándares de sus años dorados en Stamford Bridge. En la era Abramovich el objetivo era reunir a los mejores talentos para ganar todo. Ahora, el club parece a la deriva y sin identidad deportiva.
«El mandato del Chelsea era intentar fichar a los mejores jugadores del mundo, porque intentábamos ganar todas las competiciones que pudiéramos», declaró Cole a SunSport. «Y así, sabías dónde estabas fichando. Ni siquiera sé dónde está fichando el Chelsea ahora, esa es la verdad. Nos hemos gastado todo este dinero en jugadores jóvenes, pero no tienen a nadie a su alrededor. Esa es la verdad».
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¿Stones y Lewandowski al rescate?
Para mejorar la situación, Cole propone fichar a John Stones, del Manchester City, que podría marcharse al final de la temporada, y a Robert Lewandowski, del Barcelona. Aunque el regreso de Levi Colwill ha aportado estabilidad defensiva, Cole cree que la experiencia de Stones elevaría aún más la zaga. Lewandowski, además de resolver la falta de gol, mentorizaría a los delanteros más jóvenes.
«Pienso en jugadores con experiencia que puedan incorporarse a la plantilla y ayudar de inmediato», afirmó Cole. «Si miramos quién está disponible, pienso en jugadores como John Stones. Lewandowski está llegando al final de su contrato y necesitamos un delantero centro. Probablemente le atraiga la Premier League y vivir en Londres; ofrézcanle un contrato de un año para que venga a jugar 35 partidos con nosotros y eche una mano a Liam Delap y a Joao Pedro».
Arreglar la cultura «deteriorada» en Stamford Bridge
La falta de liderazgo ha recibido críticas externas. El entrenador interino Calum McFarlane respondió a Jamie Carragher tras su comentario de que el Chelsea es un «club a la deriva». Cole comparte esa visión y lo compara con un grupo de alumnos brillantes sin profesor. Señala las dificultades de jugadores de banda como Alejandro Garnacho como prueba de que el talento joven puede marchitarse sin la estructura adecuada.
«Es como reunir a los científicos más talentosos del mundo y meterlos en un colegio sin buenos profesores; no van a mejorar», alertó. Incluso sugirió que la llegada de Jordan Henderson la temporada pasada, objeto de burlas, habría aportado esos «elementos intangibles» que ahora faltan.
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El regreso del Special One
Cole cree que la solución para la cultura del Chelsea es traer de vuelta a José Mourinho. Ha pedido a la directiva que considere su regreso como entrenador, pues solo él puede ganar el respeto de la afición y el vestuario mientras reconstruye los cimientos del club, hoy en ruinas.
«La mejor y más realista decisión es traer a José Mourinho», insiste Cole. «Decirle: “Reconstruye el club, nosotros daremos un paso atrás”. Ofrecerle un contrato largo y pedir a jugadores y afición que acepten la transición».