Fermín López, del Barcelona, responde a la acusación de «títulos robados» lanzada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El presidente del Bernabéu fue directo al analizar su palmarés y la actual rivalidad con el club catalán. Acusando a la Liga de robos en temporadas pasadas, Pérez afirmó: «¿Solo siete títulos de Liga en mi presidencia? En realidad gané 14, el resto me los robaron».

Sobre la presente campaña, añadió: «Hemos preparado un vídeo que muestra los 18 puntos que nos han robado».