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Fermín López, del Barcelona, responde a la acusación de «títulos robados» lanzada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez
Pérez desata una tormenta mediática
Pérez ha desatado una enorme polémica en los medios españoles al atacar al Barcelona en una reciente rueda de prensa. El presidente del Real Madrid insistió en el escándalo arbitral de Negreira, aún sin demostrar, y acusó al club catalán de corrupción. Aseguró que le han arrebatado varios títulos de liga durante su mandato y que graves errores arbitrales le han costado muchos puntos esta temporada.
- AFP
El presidente del Real Madrid lanza acusaciones
El presidente del Bernabéu fue directo al analizar su palmarés y la actual rivalidad con el club catalán. Acusando a la Liga de robos en temporadas pasadas, Pérez afirmó: «¿Solo siete títulos de Liga en mi presidencia? En realidad gané 14, el resto me los robaron».
Sobre la presente campaña, añadió: «Hemos preparado un vídeo que muestra los 18 puntos que nos han robado».
Fermín defiende la grandeza del Barça
Al ser preguntado sobre esas impactantes acusaciones durante una entrevista con «Que Thi Jugues», Fermín las rechazó y recordó a los emblemáticos jugadores que marcaron la época dorada del Barcelona.
En defensa de la integridad de su club, afirmó: «Lo que ha dicho Florentino Pérez no puede ser cierto porque Lionel Messi, Andrés Iniesta y Xavi Hernández estaban jugando. Es imposible que el Barcelona haya robado títulos de liga».
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Los campeones cierran la temporada
Mientras las polémicas fuera del campo acaparan los titulares, Fermín se centra en cerrar una gran temporada, con 30 participaciones en goles para el Barcelona, campeón de Liga. El equipo catalán recibirá al Real Betis el domingo 17 de mayo y visitará al Valencia seis días después. Estos dos partidos le permiten consolidar su dominio nacional antes de la apertura del mercado de fichajes de verano.