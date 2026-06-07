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Federico Chiesa expresa su deseo de volver a la Serie A y reconoce las dificultades del Liverpool con Arne Slot
Frustración en Anfield y la era de Slot
El fichaje de Chiesa por el Liverpool prometía una etapa brillante, pero la realidad fue más complicada. A pesar de un inicio prometedor, el extremo perdió protagonismo y acabó la temporada con solo 726 minutos de juego. Sobre su escasa participación, el delantero reconoció que su situación se deterioró bajo la dirección de Slot.
«Desde principios de 2026 apenas he jugado. Quiero mucho al Liverpool. En enero el club y Slot me pidieron que me quedara, también por necesidad numérica. Había una emergencia y lo entendí, así que sonreí y me quedé», declaró Chiesa a La Gazzetta dello Sport.
«Quiero jugar. Si no encuentro continuidad en la Premier League, tendré que buscar otro destino. Apenas jugué en mi primer año en el Liverpool y en el último, muy poco. Me iré a la pretemporada en Estados Unidos, luego hablaré con el club y con el nuevo entrenador, Iraola, y ya veremos».
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La Juve sigue en el corazón
Chiesa asegura que su vínculo con la Juventus sigue intacto. Tras una salida conflictiva de Turín, el extremo admite que nunca quiso irse y que está abierto a un regreso. Desmintió los rumores sobre sus exigencias salariales e insistió en que fue la directiva y el cuerpo técnico quienes le empujaron a marcharse.
«Me encantaría volver a la Juventus», admitió Chiesa. «Se dijo que pedí mucho dinero, pero nunca me ofrecieron renovar. Ni siquiera lo discutimos. Giuntoli y Thiago Motta me dijeron: “Fede, no te necesitamos: búscate un equipo”. Tuve suerte; volví a empezar en uno de los cinco mejores del mundo, el Liverpool. Pero la Juventus siempre estará en mi corazón y me gustaría volver. Nunca he hablado de dinero con la Juve y nunca lo haré».
Compromiso con la selección nacional y problemas físicos
Chiesa respondió a la polémica por su ausencia de la selección italiana en las eliminatorias del Mundial de marzo. Criticado por supuesta falta de disponibilidad, el extremo aclaró su estado físico y su compromiso con la Azzurri, y agradeció el apoyo de los entrenadores interinos.
«Gattuso ya lo ha dicho, y se lo agradezco. Rino es un hombre fantástico, algo poco común en el fútbol. Las lesiones pasan: llegué a Coverciano con problemas físicos, los médicos me examinaron y volví al Liverpool una semana y media. Entiendo la desconfianza, ¡pero también he ganado con la selección! Algunos se olvidan de eso... Lo único que me dolió fue ver a Italia fuera del Mundial. Estoy muy apegado a la camiseta azul y lo sufrí», declaró Chiesa.
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De cara a la nueva temporada
Con su regreso a Italia cada vez más probable, Chiesa no descarta ningún destino. La Juventus es su preferida, pero lo importante es volver a estar «en el centro de la acción» y jugar con regularidad tras dos temporadas complicadas en Inglaterra, donde sintió que su progresión se estancaba.
«Estoy abierto a cualquier cosa; lo importante es jugar. No tengo la presunción de decir: tengo que ser titular. Estoy dispuesto a luchar por un puesto, en cualquier sitio», concluyó Chiesa.