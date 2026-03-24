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Federico Chiesa, el «chico frágil», recibe consejos sobre su futuro futbolístico de un icono italiano en medio de sus dificultades para recuperar la forma física y conseguir minutos de juego en el Liverpool
El historial de Chiesa en el Liverpool: goles y partidos disputados
Chiesa, tras proclamarse campeón de Europa con la Azzurri en 2021 y ver cómo su cotización se disparaba durante sus etapas en la Fiorentina y la Juventus, fichó por el Liverpool a un precio reducido en el verano de 2024.
El acuerdo por 10 millones de libras (13 millones de dólares) se consideró todo un golpe maestro para el Liverpool, dado el pedigrí del jugador de 28 años, pero las dudas sobre su historial de lesiones nunca estuvieron lejos. Chiesa no debutó en competición oficial con los Reds hasta mediados de septiembre y solo disputó 18 minutos en la Premier League antes de que concluyera su primer año natural en Anfield.
Solo disputó 14 partidos durante su primera temporada, que sí que trajo la gloria del título bajo la dirección de Arne Slot. En 2025 se desataron las inevitables especulaciones sobre su futuro, y se barajó la posibilidad de que regresara a la Serie A.
Chiesa optó finalmente por quedarse, tras la marcha de Luis Díaz, y ha disputado 32 partidos esta temporada. Sin embargo, las titularidades siguen siendo escasas y el Liverpool aún no ha visto lo mejor de un jugador que solo ha marcado cinco goles con el equipo.
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¿Debería Chiesa dejar el Liverpool en el próximo mercado de fichajes?
Últimamente se ha convertido en una opción de recambio de última hora para Slot, ya que se pierde tiempo hacia el final de los partidos, y las escasas oportunidades de destacar están dando lugar a más rumores sobre su posible traspaso. Al ser preguntado durante una entrevista exclusiva con GOAL sobre si Chiesa necesita un cambio en la próxima ventana de fichajes, el exinternacional italiano Ambrosini —en colaboración con Wiz Slots— afirmó: «No es fácil, porque estamos hablando de una situación psicológica para él. Sé que quizá tenga algunos problemas que resolver. Y a veces es un chico muy frágil.
«Así que, ante todo, necesita encontrar su fuerza mental. Por eso, quizá volver a Italia podría ayudarle. Quizá esta situación podría ayudarle. Volver, experimentar sensaciones diferentes, a pesar de lo que pasó en Liverpool. ¿Por qué no?».
¿Seguirán los principales equipos de la Serie A interesados en Chiesa?
Los problemas de Chiesa han continuado tras verse obligado a abandonar la última convocatoria de la selección italiana. No ha vuelto a vestir la camiseta de su país desde que participó en la derrota ante Suiza en los octavos de final de la Eurocopa 2024. Su cuenta de 51 partidos internacionales no aumentará en un futuro próximo, aunque Italia sigue aspirando a clasificarse para el Mundial de 2026.
Con tantas dudas sobre Chiesa, supondría un riesgo para cualquier club que se planteara ficharlo. Al ser preguntado sobre si los principales equipos de la Serie A seguirían interesados, Ambrosini añadió: «Aquí en Italia, ya se hablaba de él para la Juventus incluso en enero. Quizá volver a un lugar donde conoce a todo el mundo podría ayudarle, podría ayudar a la Juventus.
«Pero, ante todo, tiene que pulir su fuerza interior. Su confianza. Y eso es lo que le deseo. Incluso para la Juventus o el AC Milan, si deciden jugar de otra manera. Porque, para el AC Milan, con el estilo que han decidido seguir esta temporada, no necesitan a un jugador como Federico.
«Pero aunque no sea el mejor equipo de Italia, volver a Italia con otra opción, un equipo de ese nivel, podría ser bueno para él. Es importante que elija una situación que le vaya bien, donde se sienta a gusto».
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El Liverpool debería recuperar los 10 millones de libras que pagó por Chiesa
Chiesa tiene contrato con el Liverpool hasta 2028. Aunque no ha tenido el impacto deseado en el fútbol inglés, los Reds confían en que, como mínimo, podrán recuperar la inversión en caso de venta. En las próximas semanas habrá que tomar rápidamente algunas decisiones importantes sobre el futuro del jugador.