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Jonas Rütten

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FC Bayern, noticias y rumores: ¡Una cláusula de rescisión astronómica! El FCB contacta con un fichaje inesperado

Bundesliga
Fichajes
Bayern Múnich
T. Araujo
H. Ito
Benfica

El FC Bayern ya prepara su plantilla para la próxima temporada. Ahora negocia con un defensa central. Las últimas noticias y rumores del campeón alemán.

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  • Tomas AraujoGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: A pesar de su enorme cláusula de rescisión, ¿negocia con un nuevo candidato para fichar?

    Según el diario «tz», el FC Bayern ha conversado con el entorno de Tomás Araujo para valorar su fichaje.

    Araujo puede actuar como central o lateral derecho y competiría con Konrad Laimer. El campeón alemán también seguía a Givairo Read.

    El problema es que el jugador de 23 años acaba de firmar con el Benfica un contrato hasta 2029 con una cláusula de rescisión de entre 80 y 100 millones de euros, cifra que ya interesó al Chelsea.

    Poco probable que el Bayern pague esa cifra por el internacional portugués. Además, «kicker» asegura que la prioridad bávara es un extremo ofensivo, lo que alimenta los rumores sobre Anthony Gordon, del Newcastle United.

    Sin embargo, el campeón alemán podría necesitar centrales este verano si Min-Jae Kim e Hiroki Ito se marchan: el surcoreano ya sonó para salir el curso pasado y ahora el futuro de Ito también genera dudas.

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  • hiroki-ito(C)Getty Images

    FC Bayern, noticias y rumores: Hirko Ito podría dejar el FCB.

    Según el diario «tz», Ito podría dejar el Bayern la próxima temporada, tras dos años decepcionantes, si llega una oferta adecuada.

    Llegó en verano de 2024 desde el Stuttgart por 23,5 millones, pero su debut fue un desastre: fractura en el metatarso justo antes de empezar la temporada, meses de baja Tras reaparecer, jugó solo seis partidos hasta que el mismo hueso se quebró de nuevo.

    No regresó hasta noviembre, pero desde entonces ha jugado 21 partidos oficiales esta temporada. Sumó más minutos al final, cuando el Bayern, ya campeón de liga, buscaba la final de la Champions.

    En los duelos de eliminatoria de la Champions contra el Real Madrid y el París Saint-Germain permaneció los 90 minutos en el banquillo. En la Copa DFB apenas entró en los minutos finales. 

    Su contrato en Múnich vence en 2028, pero, dada la inversión de 23,5 millones, el Bayern solo negociará por unos 20 millones.

  • FC Bayern: los próximos partidos del FCB

    FechaPartidoCompetición
    Sábado 9 de mayoVfL Wolfsburgo - FC BayernBundesliga
    Sábado 16 de mayoFC Bayern - 1. FC ColoniaBundesliga
    Sábado 23 de mayoFC Bayern - VfB StuttgartCopa DFB
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