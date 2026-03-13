Goal.com
FC Bayern, noticias y rumores: ¿Los mejores tiros libres del FCB? Michael Olise hace una elección sorprendente

Michael Olise debe crear el futbolista perfecto a partir de sus compañeros de equipo, y lo hace de forma sorprendente. Un talento que jugaba recientemente con los profesionales queda fuera por el momento. Las noticias y rumores sobre el FC Bayern.

  • Tom BischofGetty Images

    FC Bayern, Noticias: ¿Los mejores tiros libres del FCB? Michael Olise nombra a Tom Bischof.

    Michael Olise debía elegir a su «futbolista perfecto» entre sus compañeros del FC Bayern para el canal de YouTube Post United, y una de sus elecciones sorprendió especialmente.

    En la categoría «velocidad», Olise apostó por Alphonso Davies, que con 36,53 km/h es incluso uno de los jugadores más rápidos de la historia de la Bundesliga (noveno en la clasificación de todos los tiempos). En «pase», el francés eligió a Joshua Kimmich; en «mejor estilo de juego», su elección recayó en Jamal Musiala y, en «mejor remate», cómo no, en Harry Kane.

    Sin embargo, en cuanto a los lanzadores de faltas, Olise dio una sorpresa bastante notable. Olise no se nombró a sí mismo en esta categoría, a pesar de que suele lanzar faltas junto a Kimmich y Kane, sino a Tom Bischof.

    El jugador de 20 años aún no ha destacado como experto en tiros libres en el club alemán más laureado, pero su primer gol en la Bundesliga con la camiseta del TSG Hoffenheim lo marcó precisamente en una jugada de este tipo. En la espectacular victoria por 4-3 del Kraichgauer en noviembre de 2024 sobre el RB Leipzig, Bischof lanzó un tiro libre desde el borde derecho del área con la izquierda, rodeando la barrera, hacia la esquina del portero, al poste interior y de ahí al gol.

    Olise, por su parte, ya ha marcado cuatro goles de falta directa con el Bayern y su antiguo club, el Crystal Palace, mientras que Kane, al igual que Kimmich, lleva hasta la fecha un gol de falta directa con el campeón récord.

    A pesar de la gran competencia, Bischof ya está disfrutando de muchos minutos en su primera temporada en el FC Bayern y Vincent Kompany lo ha reconvertido temporalmente en lateral debido a las lesiones de Alphonso Davies, Josip Stanisic y Konrad Laimer. Hasta la fecha, ya ha disputado 29 partidos oficiales, en los que ha dado tres asistencias (1191 minutos).

    En las próximas semanas, Bischof seguirá desempeñando un papel importante y acumulando minutos, dada la nueva lesión de Davies y el apretado calendario de partidos.

  • AsekoIMAGO / Eibner

    FC Bayern, noticias: ¿Despedida de la DFB y permanencia en la 2.ª división? Aseko, cedido por el FCB, causa sensación.

    Es candidato a ocupar el puesto del saliente Leon Goretzka, pero Noel Aseko, actualmente cedido al Hannover 96, no quiere planear necesariamente un pronto regreso al FC Bayern.

    «No quiero descartar nada», declaró al diario Bild cuando se le preguntó sobre una posible permanencia en el equipo de Baja Sajonia más allá del final de la temporada: «Quiero mantener abiertas todas las opciones. Me imagino jugando un año más en la 2.ª Bundesliga».

    Aseko ha madurado en Hannover hasta convertirse en un titular indiscutible tras medio año de adaptación en la temporada actual. La cesión comenzó en febrero de 2025 y se prolongará hasta el final de la temporada. Para entonces, es muy probable que el club de Baja Sajonia ejerza la opción de compra sobre Aseko, que asciende a solo un millón de euros. Pero el campeón récord tiene una cláusula de recompra por valor de 2,4 millones de euros. 

    Según ha confirmado Aseko, existe un «contacto regular» entre él y el Bayern, y además ha informado de una conversación con el director deportivo Christoph Freund: «Me dijo que está orgulloso de mi evolución y que debo seguir exactamente igual».

    Aseko sigue luchando con el Hannover por el ascenso a la Bundesliga y destaca especialmente en la temporada actual por su peligro goleador. En 25 partidos oficiales, ya ha participado directamente en ocho goles (5 asistencias, 3 goles). Recientemente, Aseko tuvo que cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas y, acto seguido, el equipo sufrió una amarga derrota por 1-2 ante el Greuther Fürth, candidato al descenso.

    La estrella en ascenso ya despertó el interés de varios clubes de renombre en invierno. Según el Abendzeitung, un club de la Bundesliga y el Galatasaray habrían llamado a su puerta a finales de año, y para el verano, además de otros tres clubes de la Bundesliga, también Brighton & Hove Albion, West Ham United y el FC Villarreal habrían mostrado su interés. Sin embargo, la dirección del Bayern, con el director deportivo Max Eberl y Freund a la cabeza, habría rechazado todas las ofertas, y el regreso de Aseko al campeón alemán sería ya un hecho.

    Aseko también desempeña ahora un papel importante en la selección nacional. El centrocampista jugó cuatro de los cinco partidos de clasificación para la Eurocopa con la selección alemana sub-21, tres de ellos como titular. Aún no ha sido convocado para la selección absoluta, pero es posible que el seleccionador Julian Nagelsmann no tarde mucho en hacerlo tras el Mundial. Y es que la Federación de Guinea Ecuatorial ya ha preguntado a Aseko si no le gustaría jugar con el país de sus padres.

    «Todo es posible», dijo Aseko sobre un posible cambio de federación, pero también destacó lo bien que se siente en las selecciones juveniles alemanas: «Llevar la camiseta alemana es fantástico. Juego con Alemania desde la sub-15 y cada vez es como una reunión de antiguos alumnos y me lo paso muy bien».

  • David Santos DaiberImago

    FC Bayern, Noticias: El talentoso Santos Daiber sufre un duro revés

    Justo en una fase de la temporada en la que Vincent Kompany podría dar más minutos en la Bundesliga a los prometedores talentos del FC Bayern, David Santos Daiber ha sufrido una lesión muscular en el muslo y estará de baja por el momento. Así lo anunció el jueves el campeón alemán.

    Aunque Santos Daiber ha jugado principalmente en el equipo sub-19 durante la temporada actual, ya ha podido probar dos veces la Bundesliga con Kompany. En la victoria por 4-0 sobre el Heidenheim en el último partido de 2025, entró en el campo a poco menos de 20 minutos del final, y la semana pasada jugó casi diez minutos contra el Borussia Mönchengladbach. 

0