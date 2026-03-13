FC Bayern, noticias y rumores: ¿Los mejores tiros libres del FCB? Michael Olise hace una elección sorprendente

Michael Olise debía elegir a su «futbolista perfecto» entre sus compañeros del FC Bayern para el canal de YouTube Post United, y una de sus elecciones sorprendió especialmente.

En la categoría «velocidad», Olise apostó por Alphonso Davies, que con 36,53 km/h es incluso uno de los jugadores más rápidos de la historia de la Bundesliga (noveno en la clasificación de todos los tiempos). En «pase», el francés eligió a Joshua Kimmich; en «mejor estilo de juego», su elección recayó en Jamal Musiala y, en «mejor remate», cómo no, en Harry Kane.

Sin embargo, en cuanto a los lanzadores de faltas, Olise dio una sorpresa bastante notable. Olise no se nombró a sí mismo en esta categoría, a pesar de que suele lanzar faltas junto a Kimmich y Kane, sino a Tom Bischof.

El jugador de 20 años aún no ha destacado como experto en tiros libres en el club alemán más laureado, pero su primer gol en la Bundesliga con la camiseta del TSG Hoffenheim lo marcó precisamente en una jugada de este tipo. En la espectacular victoria por 4-3 del Kraichgauer en noviembre de 2024 sobre el RB Leipzig, Bischof lanzó un tiro libre desde el borde derecho del área con la izquierda, rodeando la barrera, hacia la esquina del portero, al poste interior y de ahí al gol.

Olise, por su parte, ya ha marcado cuatro goles de falta directa con el Bayern y su antiguo club, el Crystal Palace, mientras que Kane, al igual que Kimmich, lleva hasta la fecha un gol de falta directa con el campeón récord.

A pesar de la gran competencia, Bischof ya está disfrutando de muchos minutos en su primera temporada en el FC Bayern y Vincent Kompany lo ha reconvertido temporalmente en lateral debido a las lesiones de Alphonso Davies, Josip Stanisic y Konrad Laimer. Hasta la fecha, ya ha disputado 29 partidos oficiales, en los que ha dado tres asistencias (1191 minutos).

En las próximas semanas, Bischof seguirá desempeñando un papel importante y acumulando minutos, dada la nueva lesión de Davies y el apretado calendario de partidos.