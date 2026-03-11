FC Bayern München, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig lesionados. ¿Quién es Leonard Prescott, el suplente del FCB?

A pesar de la victoria por 6-1 contra el Atalanta Bergamo en la Liga de Campeones, el FC Bayern está preocupado por la posición de portero. Jonas Urbig tuvo que ser trasladado al hospital inmediatamente después del partido tras sufrir un golpe en la cabeza. Vincent Kompany ahora debe esperar que, tras la lesión de Manuel Neuer (rotura fibrilar), su segundo portero no se pierda también varios partidos. Aunque Sven Ulreich será el sustituto inicial contra el Bayer Leverkusen, también hay una nueva cara en el punto de mira: el talentoso portero Leonard Prescott ya formó parte de la plantilla en el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta. Pero, ¿quién es este joven que de repente se sienta en el banquillo del FC Bayern?

