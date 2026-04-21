El exdirector deportivo del Bayern de Múnich, Christian Nerlinger, ha respondido a las críticas de Matthias Sammer contra los agentes de jugadores y ha discrepado de él.
En una entrevista con Sky, Sammer afirmó que habría que «eliminarlos por completo», pues ganan «demasiado dinero» y son «innecesarios».
Nerlinger no lo ve así: «Eliminar una profesión es extremo. Matthias, a quien aprecio, usa aquí una retórica similar a la de Trump, y no me parece buena idea», declaró a la revista kicker.
Sin embargo, este hombre de 53 años, que entre 2009 y 2012 ejerció como director deportivo del campeón alemán y luego fundó su propia agencia, CN Sports, entiende las críticas fundamentales hacia los agentes.
«Cuando Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge hablan de desviaciones en el negocio de los agentes, en parte tienen razón», añadió. «El Bayern paga salarios inmensos, incluso a nivel internacional, por lo que los honorarios de los agentes también son enormes. Una cosa lleva a la otra».