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Christian Guinin

Traducido por

FC Bayern de Múnich: ¿un papel especial durante el Mundial? Vincent Kompany rechaza ofertas tentadoras

Bundesliga
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Bayern Múnich
V. Kompany

El entrenador del FC Bayern Múnich, Vincent Kompany, realiza un gran trabajo. Por eso, aunque le han llegado ofertas de fuera del campo, el belga las ha rechazado. Aquí encontrarás noticias y rumores sobre el FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • “No estoy seguro”: el FCB recibe un pronóstico sombrío sobre su superestrella
  • Podría marcharse en verano. Además, un inesperado jugador podría ser traspasado.
  • Los aficionados se preguntan: Olise genera dudas en la celebración del título del Bayern.
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    Rumor: Kompany rechaza ser comentarista en el Mundial

    El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, ha rechazado ofertas para ser comentarista en el próximo Mundial.

    Según el periodista británico Mike Keegan, de Daily Mail, varias cadenas inglesas le ofrecieron comentar la Copa América, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, pero el belga rechazó las propuestas.

    Tras la extenuante temporada del Bayern, que podría cerrar con tres títulos, el técnico prefiere descansar y recargar energías para el próximo curso.

    Las cadenas inglesas buscaban su análisis, sobre todo por su conocimiento de Harry Kane. Ya trabajó como comentarista para la BBC y Sky. El martes, en la víspera de la semifinal de la Copa DFB contra el Bayer Leverkusen, el técnico confirmó la noticia. «¿Por qué iba a trabajar ahora como comentarista de televisión durante mis vacaciones? Entonces el año que viene ya no tendría familia en Múnich», respondió entre risas al ser consultado.

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  • Christian Nerlinger ist seit dem Sommer 2009 als Sportdirektor des FC Bayern tätigGetty

    FC Bayern de Múnich, Noticias: El exdirector deportivo del FCB responde a las críticas de Sammer

    El exdirector deportivo del Bayern de Múnich, Christian Nerlinger, ha respondido a las críticas de Matthias Sammer contra los agentes de jugadores y ha discrepado de él.

    En una entrevista con Sky, Sammer afirmó que habría que «eliminarlos por completo», pues ganan «demasiado dinero» y son «innecesarios».

    Nerlinger no lo ve así: «Eliminar una profesión es extremo. Matthias, a quien aprecio, usa aquí una retórica similar a la de Trump, y no me parece buena idea», declaró a la revista kicker.

    Sin embargo, este hombre de 53 años, que entre 2009 y 2012 ejerció como director deportivo del campeón alemán y luego fundó su propia agencia, CN Sports, entiende las críticas fundamentales hacia los agentes.

    «Cuando Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge hablan de desviaciones en el negocio de los agentes, en parte tienen razón», añadió. «El Bayern paga salarios inmensos, incluso a nivel internacional, por lo que los honorarios de los agentes también son enormes. Una cosa lleva a la otra».

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Miércoles, 22 de abril

    Bayer Leverkusen vs. FC Bayern

    Copa DFB

    Sábado 25 de abril

    FSV Mainz 05 vs. FC Bayern

    Bundesliga

    Martes 28 de abril

    Paris Saint-Germain vs. FC Bayern

    Liga de Campeones

    Sábado 2 de mayo

    FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim

    Bundesliga

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