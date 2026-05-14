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EberlGetty Images
Marko Brkic y Christian Guinin

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FC Bayern de Múnich: se han mantenido conversaciones y podría haber una alternativa sorprendente para Max Eberl si deja el club

Bundesliga
Bayern Múnich

Un club saudí se interesa por Max Eberl, del Bayern de Múnich. Joao Pedro, del Chelsea, elogia a Harry Kane. Noticias y rumores del FCB.

Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • Hoeneß habría intervenido en los esfuerzos por conseguir un candidato para el FC Bayern
  • Una estrella del club podría cambiar de rumbo en su carrera.
  • El consejo de administración fija una directriz de fichajes clave para Eberl y Freund.
  • EberlGetty Images

    Rumor del FC Bayern: un club de Arabia Saudí quiere fichar a Max Eberl.

    En Arabia Saudí el interés futbolístico solía centrarse en jugadores o entrenadores, pero ahora también se fija en los directivos. Así lo revela un reportaje del principal periódico deportivo local, Arriyadiyah, que asegura que el Al-Ittihad ha contactado con Max Eberl, director deportivo del Bayern de Múnich, y ya ha mantenido conversaciones con él. El campeón saudí de la pasada temporada quiere fichar al directivo de 52 años como responsable de su proyecto deportivo.

    Las conversaciones se habrían estancado por diferencias en la visión deportiva y la estrategia futura del club. Por ello, el Al-Ittihad también valoraría otros candidatos, aunque sin mencionar nombres.

    Su contrato con el Bayern vence en 2027 y él ha manifestado su deseo de seguir en Múnich, pero su futuro aún no está confirmado. Según kicker, el consejo de supervisión del Bayernse reunirá a finales de mayo para analizar el futuro de la directiva, incluido el de Eberl. «Quiero hacer mi trabajo aquí. Si lo valora, estoy dispuesto a quedarme», declaró Eberl en DAZN.

    Eberl llegó al cargo en marzo de 2024; tras ser criticado por una plantilla desequilibrada, recuperó crédito con fichajes como los de Michael Olise y Luis Díaz, muy valorados en Múnich.

    No obstante, los rumores sobre su figura no cesan. Recientemente se han difundido informes sobre una relación tensa con el director deportivo, Christoph Freund. Según kicker, sus diferencias se habrían intensificado. La esperanza de que formaran un dúo tan sólido como el de Uli Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge no se ha cumplido; la revista habla incluso de un «matrimonio forzado».

    Según Sport1, internas critican su manejo de las negociaciones: se le reprocha dejarse influir demasiado por los asesores y mostrarse muy complaciente. En lugar de mostrar la firmeza necesaria, Eberl «se muestra demasiado conciliador», lo que, a juicio de algunos responsables, ha llevado a fichajes demasiado caros y ha dañado la imagen del club.

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  • FC Bayern de Múnich, Noticias: Joao Pedro elogia a Kane

    João Pedro, delantero del Chelsea FC, elogió a Harry Kane, del Bayern de Múnich.

    En declaraciones a TNTSports, el brasileño afirmó: «Ya tiene estadísticas extraordinarias en la Premier League, pero ahora que lo vemos en el Bayern, apreciamos de verdad la calidad de Harry Kane».

    Cuando Kane jugaba en el Tottenham y Pedro lo hacía en el Watford, ya admiró su nivel: «Siempre le deseo lo mejor, porque es un jugador fantástico».

    Además, considera que podría ganar el Balón de Oro en el futuro: «En mi opinión, sí, porque es un jugador extraordinario».

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-AUGSBURGAFP

    Rumor: Weinzierl deja el Bayern y se va a Suiza.

    Tras dejar el FC Bayern Múnich, Markus Weinzierl podría fichar por un club suizo.

    Según Blick, el técnico de 51 años podría dirigir al FC Lucerna, equipo que quedará sin entrenador al final de la temporada tras la salida de Mario Frick. Ya habrían mantenido conversaciones y Weinzierl ve con buenos ojos el puesto.

    Desde agosto de 2024 dirigía la cantera del Bayern, pero acordó no renovar su contrato, que vence el 30 de junio.

    «Ha sido una etapa muy exitosa y bonita, pero quiero volver a trabajar como entrenador en el ámbito profesional», declaró Weinzierl en la web del club muniqués. Agradeció la colaboración que permitió a Vincent Kompany incorporar muchos talentos a la primera plantilla. Diez debutantes en una temporada, liderados por Lennart Karl, demuestran el éxito del Campus».

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado, 16 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Colonia

    Bundesliga

    Sábado 23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

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