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Leonard Prescott IMAGO / Passion2Press

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FC Bayern de Múnich, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig, lesionados. ¿Quién es Leonard Prescott, el suplente del FCB?

Tras la baja de Neuer, de repente aparece en la plantilla del Bayern una joven promesa de 16 años en la portería: ¿quién es Leonard Prescott, que ya estuvo en el banquillo en el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo?

A pesar de la victoria por 6-1 contra el Atalanta de Bérgamo en la Liga de Campeones, el Bayern de Múnich está preocupado por la situación de la portería. Jonas Urbig tuvo que ser trasladado al hospital nada más terminar el partido tras recibir un golpe en la cabeza. Vincent Kompany ahora debe esperar que, tras la baja de Manuel Neuer (rotura fibrilar), su segundo portero no tenga que estar también de baja durante mucho tiempo. Aunque contra el Bayer Leverkusen parece que Sven Ulreich será el sustituto, también hay una nueva cara en el punto de mira: el prometedor portero Leonard Prescott ya formó parte de la convocatoria en el partido de ida de octavos de final contra el Atalanta. Pero, ¿quién es este joven que de repente se sienta en el banquillo del FC Bayern?

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  • FC Bayern de Múnich, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig, lesionados. ¿Quién es Leonard Prescott, el suplente del FCB?

    Según informa el diario «tz», en el FC Bayern tienen en gran estima al joven portero Leonard Prescott (16), que fichó por el equipo muniqués en 2023 procedente del 1. FC Union Berlin. El guardameta, de 1,96 metros de altura, destaca por su solidez en el juego, sus buenos reflejos y por «irradiar ya una presencia bajo los palos que incluso sus compañeros de la cantera más veteranos desearían tener». Según fuentes internas, no presenta debilidades evidentes.

    Sin embargo, según el informe, también hay varios interesados en el talento del portero, cuyo contrato en Múnich expira en 2027. Al parecer, varios «clubes de renombre» ya habrían manifestado su interés a los padres de Prescott. Para el portero de la selección alemana sub-17, es importante la perspectiva de poder acumular minutos de juego regulares a nivel profesional en el futuro. 

    En el FC Bayern, el neoyorquino juega con el equipo sub-19 en la Liga Juvenil de la DFB y en la UEFA Youth League. Además, desde esta temporada entrena regularmente con los profesionales, junto a su ídolo Manuel Neuer.

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  • FC Bayern de Múnich, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig, lesionados - La alineación oficial contra el Bayer Leverkusen

    • Once inicial: Ulreich - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Luis Díaz - Jackson
    • Banquillo: Prescott, Guerreiro, Ofli, Bischof, Maycon Cardozo, Gnabry, Goretzka, Kane

    Además de Neuer y Urbig, también se pierden el partido Alphonso Davies (distensión en el muslo) y Jamal Musiala (lesión en el tobillo). El defensa Hiroki Ito volvió a entrenar con el equipo el jueves por primera vez tras su desgarro muscular. Sin embargo, el partido en Leverkusen llega aún demasiado pronto para el japonés.

  • Leonard Prescott: perfil

    PaísAlemania, EE. UU.
    Edad16 (nacido el 23 de septiembre de 2009)
    Altura1,96 m
    PosiciónPortero
    Pie dominanteDerecha
    En el FC Bayern desde01/07/2025
    Club anteriorUnion Berlin
  • Germany v England - Men's U17 InternationalGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, porteros: Manuel Neuer y Jonas Urbig, lesionados. ¿Quién es Leonard Prescott, el suplente del FCB? - Próximos partidos del FC Bayern

    Fecha y horaCompeticiónEmparejamientoLugarRetransmisión televisiva
    Sábado, 14/03/26, 18:30Bundesliga, jornada 26Bayer 04 Leverkusen – FC Bayern de MúnichBayArenaSky
    Miércoles, 18 de marzo de 2026, 21:00Liga de Campeones, octavos de final (partido de vuelta)FC Bayern de Múnich – Atalanta de BérgamoAllianz ArenaDAZN
    Sáb., 21/03/26, 15:30Bundesliga, jornada 27FC Bayern de Múnich – 1. FC Union de BerlínAllianz ArenaSky

  • FC Bayern: La clasificación antes del partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen

    Pl.EquipoSp.sUNGolesDif.Puntos
    1Bayern de Múnich (M)25213192:246866
    2Borussia Dortmund25167253:262755
    3TSG Hoffenheim25154653:332049
    4VfB Stuttgart (P)25145650:341647
    5RB Leipzig25145648:341447
    6Bayer 04 Leverkusen25135748:321644
    7Eintracht de Fráncfort2598848:49-135
    8SC Friburgo2597937:42-534
    9FC Augsburgo25941231:43-1231
    10Hamburger SV (N)25781028:36-829
    111. FC Union Berlin25771130:42-1228
    12Bor. Mönchengladbach25671228:43-1525
    13Werder Bremen25671229:45-1625
    141. FC Colonia (N)25661334:43-924
    151. FSV Mainz 0525591129:41-1224
    16FC St. Pauli25661323:40-1724
    17VfL Wolfsburgo25551534:55-2120
    181. FC Heidenheim25351724:57-3314
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