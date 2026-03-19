FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¡Una convocatoria inesperada de la DFB! Al parecer, una estrella del FCB recibe una invitación sorpresa de Julian Nagelsmann

Al parecer, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha convocado, para sorpresa de muchos, al portero del Bayern de Múnich Jonas Urbig para los próximos partidos internacionales de finales de marzo.

Según informan de forma coincidente Sky y Bild, Urbig formará parte por primera vez de la convocatoria de la selección alemana absoluta. Nagelsmann anunciará oficialmente su convocatoria el jueves por la tarde (14:00 h).

Aunque Urbig aún no pudo confirmar la noticia, que sin duda le alegró mucho, el miércoles por la noche tras el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, sí que insinuó su primera convocatoria: «Aún no he mirado mi móvil. Me han dicho algo hace un rato, pero todavía no lo he comprobado», comentó Urbig al ser preguntado al respecto por DAZN.

El director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó que el jugador de 22 años se había ganado con creces la convocatoria gracias a sus últimas y sólidas actuaciones: «Si mañana convocan a Julian y aparecen esos nombres, nos alegrará. No sé quién lo ha dicho de nuestro círculo, pero: quien rinde así en el FC Bayern de Múnich, la selección nacional no está muy lejos».

Urbig ocupará probablemente en la DFB el puesto de tercer portero, por detrás del titular Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y del suplente Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Según los informes, Finn Dahmen, del Augsburgo, a quien Nagelsmann había convocado las últimas tres veces consecutivas como tercer portero, solo estaría previsto esta vez como reserva.

Urbig es el número dos del Bayern por detrás de Manuel Neuer, pero últimamente ha podido jugar con frecuencia debido a los problemas de lesiones del exguardameta de la selección alemana. El jugador de 22 años aprovechó esas oportunidades para ganarse la confianza de Nagelsmann. En todas las competiciones, Urbig, que ha disputado un total de 22 partidos internacionales con las selecciones juveniles de Alemania, desde la sub-17 hasta la sub-21, ha jugado 13 partidos esta temporada.

Además de Urbig, el supertalento Lennart Karl, otro jugador del Bayern, formará parte por primera vez de la selección alemana. Alemania se enfrentará a Suiza el 27 de marzo en Basilea y, tres días después, jugará un partido amistoso contra Ghana en Stuttgart.