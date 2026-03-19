FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¡Una convocatoria inesperada de la DFB! Al parecer, una estrella del FCB recibe una invitación sorpresa de Julian Nagelsmann

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:
- Karl podría ser convocado por primera vez para la selección alemana
- Yildiz se enfrenta al FC Bayern
- Vinicius Junior lanza un desafío al Bayern
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Al parecer, el seleccionador nacional Julian Nagelsmann ha convocado, para sorpresa de muchos, al portero del Bayern de Múnich Jonas Urbig para los próximos partidos internacionales de finales de marzo.
Según informan de forma coincidente Sky y Bild, Urbig formará parte por primera vez de la convocatoria de la selección alemana absoluta. Nagelsmann anunciará oficialmente su convocatoria el jueves por la tarde (14:00 h).
Aunque Urbig aún no pudo confirmar la noticia, que sin duda le alegró mucho, el miércoles por la noche tras el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, sí que insinuó su primera convocatoria: «Aún no he mirado mi móvil. Me han dicho algo hace un rato, pero todavía no lo he comprobado», comentó Urbig al ser preguntado al respecto por DAZN.
El director deportivo del Bayern, Max Eberl, explicó que el jugador de 22 años se había ganado con creces la convocatoria gracias a sus últimas y sólidas actuaciones: «Si mañana convocan a Julian y aparecen esos nombres, nos alegrará. No sé quién lo ha dicho de nuestro círculo, pero: quien rinde así en el FC Bayern de Múnich, la selección nacional no está muy lejos».
Urbig ocupará probablemente en la DFB el puesto de tercer portero, por detrás del titular Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) y del suplente Alexander Nübel (VfB Stuttgart). Según los informes, Finn Dahmen, del Augsburgo, a quien Nagelsmann había convocado las últimas tres veces consecutivas como tercer portero, solo estaría previsto esta vez como reserva.
Urbig es el número dos del Bayern por detrás de Manuel Neuer, pero últimamente ha podido jugar con frecuencia debido a los problemas de lesiones del exguardameta de la selección alemana. El jugador de 22 años aprovechó esas oportunidades para ganarse la confianza de Nagelsmann. En todas las competiciones, Urbig, que ha disputado un total de 22 partidos internacionales con las selecciones juveniles de Alemania, desde la sub-17 hasta la sub-21, ha jugado 13 partidos esta temporada.
Además de Urbig, el supertalento Lennart Karl, otro jugador del Bayern, formará parte por primera vez de la selección alemana. Alemania se enfrentará a Suiza el 27 de marzo en Basilea y, tres días después, jugará un partido amistoso contra Ghana en Stuttgart.
Al parecer, el FC Bayern de Múnich ha ejercido la opción de recompra del prometedor centrocampista Noel Aseko, cedido actualmente al Hannover 96, equipo de la segunda división. Así lo informa Sky.
Según esta información, aunque el Hannover ejercerá la opción de compra por un millón de euros, el FCB activará inmediatamente la cláusula de recompra acordada por valor de 2,5 millones de euros. De este modo, el 96 recibirá 1,5 millones de euros por el regreso de Aseko a Múnich.
Según Sky, Aseko tiene posibilidades de ocupar la plaza en la plantilla de Leon Goretzka, quien, como es sabido, dejará el FCB al finalizar su contrato este verano. El jugador de 20 años sería el principal candidato interno para suceder a Goretzka y el campeón récord podría contar con él en sus planes, en caso de que no se fiche a ningún sustituto externo.
El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, es admirador de Aseko, quien, antes de su cesión al Hannover (juega en el equipo de Baja Sajonia desde principios de febrero de 2025), entrenaba regularmente con el belga en el primer equipo del FCB. El internacional alemán sub-21 está cuajando una temporada muy sólida en la 2.ª Bundesliga con el 96 y, según Sky, los responsables del club de Múnich confían en que pueda suceder a Goretzka. A favor de Aseko habla además el hecho de que también puede jugar como lateral derecho y, por lo tanto, podría asumir un papel similar al de Tom Bischof, fichado el verano pasado procedente del Hoffenheim. Este llegó principalmente como centrocampista central, pero en el FCB suele actuar como lateral izquierdo.
Aseko, que se incorporó a la cantera del Bayern procedente del Hertha BSC en 2022, tiene contrato en la Säbener Straße hasta 2028. Con el Hannover ha disputado esta temporada 25 partidos en la Segunda División, en los que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias.
Si el Bayern decidiera finalmente fichar a un sucesor externo de Goretzka, Aseko podría ser vendido este verano, según Sky. No faltarían interesados, ya que, al parecer, clubes de renombre del extranjero, como el Villarreal o el Brighton & Hove Albion, estarían interesados en el centrocampista.
Wisdom Mike, el prometedor delantero del Bayern de Múnich, ha sido operado con éxito tras sufrir una grave lesión en el músculo de la cadera.
El jugador de 17 años voló expresamente a Turku, en Finlandia, para someterse a la intervención. Allí fue tratado por el Dr. Lasse Lempainen, quien se ha labrado una reputación en los círculos futbolísticos como experto en el tratamiento de lesiones musculares.
El portero estrella alemán Marc-André ter Stegen también se sometió a una intervención del Dr. Lempainen a principios de febrero debido a una lesión en el muslo. El cirujano ortopédico finlandés colabora muy estrechamente con el FC Barcelona, club al que pertenece ter Stegen, actualmente cedido al FC Girona.
Debido a su lesión, Mike tendrá que estar de baja unos cuatro meses, por lo que la temporada ha terminado para el joven. El internacional alemán sub-19 disputó cinco partidos breves con el primer equipo del Bayern en la temporada 2025/26; por lo demás, jugó principalmente con el equipo sub-19 del FCB (once partidos, tres goles).
La leyenda del Bayern, Franck Ribéry, está preparando actualmente su carrera como entrenador.
«Quiero ser entrenador y estoy formándome para ello», declaró el veterano jugador del FCB al periódico italiano Gazzetta dello Sport. Ribéry ya cuenta con los diplomas UEFA A y B, y actualmente asiste a un curso para obtener el diploma UEFA Pro en Coverciano, el centro de entrenamiento de la Federación Italiana de Fútbol situado al sureste de Florencia.
Su objetivo es «entrenar algún día en Italia, un país que amo», según Ribéry, quien disputó un total de 425 partidos con el Bayern entre 2007 y 2019. El francés pasó los últimos años de su carrera en Italia, primero en el AC Florencia (de 2019 a 2021) y luego en el US Salernitana, donde puso fin a su carrera en octubre de 2022.
En el Salernitana, Ribéry dio también sus primeros pasos en el ámbito del entrenamiento. Inmediatamente tras poner fin a su carrera, el jugador de 42 años comenzó a trabajar como preparador físico en el actual equipo de la tercera división italiana, cargo que ocupó hasta marzo de 2024.
El delantero del Bayern de Múnich, Luis Díaz, ha elogiado a su compañero de equipo Jamal Musiala.
En un vídeo publicado por Post United, se le pregunta a Díaz por su jugador favorito de cada uno de cinco países diferentes. Para su país natal, el colombiano nombra a la exestrella del Bayern James Rodríguez; para España, a Lamine Yamal (FC Barcelona); para Argentina, a Lionel Messi (Inter Miami); y para México, al exdelantero del Manchester United y del Leverkusen, Chicharito. Finalmente, cuando se le pregunta por su jugador alemán favorito, la elección de Díaz recae en su compañero del Bayern, Musiala.
Y eso a pesar de que aún no ha podido ver de cerca al jugador de 23 años en plena forma. Y es que, antes de que Díaz fichara por el Bayern de Múnich procedente del Liverpool el verano pasado, Musiala sufrió una grave lesión en el Mundial de Clubes. Estuvo seis meses de baja y se fue reincorporando poco a poco desde mediados de enero, antes de sufrir un revés la semana pasada en el partido de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo, por lo que actualmente tiene que volver a estar de baja. Como medida de precaución, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, prescinde de Musiala para los próximos partidos amistosos de finales de marzo.
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 21 de marzo
15:30
FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
Sábado, 4 de abril
15:30
SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)
Martes, 7 de abril
21:00
Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)