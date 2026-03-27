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Thomas MüllerGetty Images
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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Thomas Müller como director deportivo del FC Bayern en el futuro? «Si una puerta estuviera entreabierta y yo quisiera entrar...»

Bundesliga
Bayern Múnich
Friburgo vs Bayern Múnich
M. Neuer
Thomas Müller
M. Olise

Thomas Müller no descarta volver al FC Bayern de Múnich. Uli Hoeneß se burla del Liverpool FC. Noticias y rumores sobre el FCB.

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  • Thomas MüllerGetty Images

    FC Bayern, Noticias: Müller no descarta seguir en el FC Bayern

    El futuro de Thomas Müller en el FC Bayern de Múnich sigue dando que hablar, y el propio veterano echa ahora más leña al fuego. Para este jugador de 36 años, parece perfectamente concebible desempeñar un papel fuera del terreno de juego, aunque se mantiene abierto a todas las opciones.

    Actualmente, Müller sigue bajo contrato con los Vancouver Whitecaps, donde disfruta de una relevancia deportiva mucho mayor que la que tenía últimamente en Múnich. Mientras que en el campeón récord a menudo solo se le recurría como suplente, en Canadá vuelve a ser una de las figuras clave sobre el terreno de juego.

    El campeón del mundo de 2014 deja deliberadamente en el aire qué pasará después. En el programa de entrevistas Bestbesetzung de MagentaSport dejó claro que no quería comprometerse, aunque tampoco descartó en absoluto un regreso a Múnich. «Yo no descarto nada. En general, dejo que las cosas vengan a mí», dijo Müller. Al mismo tiempo, dejó entrever que aprovecharía activamente las oportunidades: «Si una puerta estaba entreabierta y yo quería entrar, en el pasado siempre lo he conseguido».

    Aunque actualmente no se baraja ningún cargo concreto —como el de director deportivo—, internamente se considera a Müller un candidato potencial para un puesto futuro debido a su experiencia y su identificación con el club. Lo decisivo será si él mismo ve que es el momento adecuado y que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar ese papel.

    En cambio, Müller se posiciona con mucha más claridad respecto a otro tema: un posible regreso a la selección nacional. Descarta categóricamente una vuelta. A la pregunta al respecto, respondió lacónicamente: «Sí, cero». Y también tuvo palabras claras para el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann: «Bueno, si me llama, es que está loco».

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    FC Bayern, Noticias: Hoeneß se burla del Liverpool

    Las especulaciones sobre un posible fichaje multimillonario de Michael Olise están causando revuelo en estos momentos, pero en el FC Bayern de Múnich se mantienen tranquilos. En particular, el presidente honorario Uli Hoeneß ha dejado claro que la venta de la estrella ofensiva no es una opción, a pesar de las cifras récord que circulan.

    Últimamente circulaban rumores de que el Liverpool FC estaría dispuesto a poner sobre la mesa unos 200 millones de euros por el internacional francés. Sin embargo, Hoeneß dejó muy claro en el festival de IA data:unplugged que el equipo de Múnich no se plantearía ceder a su jugador estrella, e incluso se burló un poco del Liverpool: «Si eso es cierto, aunque no creo que lo sea, el Liverpool ha gastado 500 millones este año y está haciendo una temporada muy mala. Así que no vamos a contribuir a que jueguen mejor el año que viene».

    Olise, que desde su fichaje en 2024 desempeña un papel fundamental en el campeón récord, se ha consolidado desde hace tiempo como un jugador de talla mundial gracias a sus excelentes actuaciones. También en la temporada actual, con 16 goles y 27 asistencias en 39 partidos, es una de las figuras clave del juego del Bayern. El interés de otros grandes clubes es, por tanto, enorme: además del Liverpool, el Real Madrid también se menciona una y otra vez como posible comprador.

    Para Hoeneß, sin embargo, lo importante no es la posible cifra de traspaso, sino el éxito deportivo y la importancia para los aficionados: «Jugamos este partido para nuestros aficionados. Tenemos 430 000 socios, tenemos muchos millones de aficionados en todo el mundo, y de poco les sirve que tengamos 200 millones en la cuenta y que por eso juguemos peor al fútbol cada sábado».

    La dirección deportiva, encabezada por Max Eberl, tampoco ve motivos para la preocupación. «Michael tiene con nosotros un contrato hasta 2029, sin cláusula de rescisión; estamos tranquilos», declaró recientemente el director deportivo del FC Bayern a Sport Bild.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern, Noticias: Manuel Neuer cumple 40 años

    Manuel Neuer cumple hoy, 27 de marzo, 40 años, y puede mirar atrás a una carrera sin igual. Durante muchos años ha sido una figura clave no solo en el FC Bayern, sino también en la selección nacional, y ha cambiado de forma decisiva el juego de los porteros con su estilo.

    El momento más importante con la camiseta de la DFB sigue siendo, por supuesto, el título mundial de 2014 en Brasil. En aquel entonces, Neuer fue uno de los jugadores clave en el camino hacia el título. También a nivel de clubes ha ganado prácticamente todo lo que hay que ganar: numerosos campeonatos con el FC Bayern y dos triunfos en la Liga de Campeones en los años 2013 y 2020.

    Y, sin embargo, actualmente no está claro cómo continuará su carrera. Neuer está trabajando en su regreso tras su lesión, pero se toma su tiempo para decidir sobre su futuro. ¿Seguir o dejarlo? Esa es precisamente la pregunta que sigue en el aire, especialmente en el FC Bayern. Entre bastidores, el campeón récord ya está barajando posibles escenarios, y Oliver Baumann también se baraja como una posible opción.

    ¡Felicidades por tu 40.º cumpleaños, Manuel Neuer!

  • FC Bayern, Noticias: Upamecano ve la tarjeta roja en la prestigiosa victoria de Francia contra Brasil

    A pesar de la expulsión del defensa estrella del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, la selección francesa ha comenzado con buen pie el año del Mundial. La «Equipe tricolore» se impuso por 2-1 (1-0) en Foxborough, en el estado estadounidense de Massachusetts, en el prestigioso partido amistoso contra Brasil, la selección con más títulos mundiales de la historia, a pesar de jugar con uno menos durante 35 minutos.

    La superestrella Kylian Mbappé (32’) y el exdelantero de la Bundesliga Hugo Ekitiké (65’) marcaron para la subcampeona del mundo en esta reedición de la final del Mundial de 1998. Upamecano, que al igual que su compañero de club Michael Olise formaba parte del once inicial de Francia, fue expulsado con tarjeta roja diez minutos después del descanso por una falta grave. La Seleção, que no contó con su veterano estrella Neymar, no fue convocado, solo pudo recortar distancias a doce minutos del pitido final gracias a un gol de Bremer.

    Tanto Francia como Brasil pondrán a prueba una vez más su estado de forma de cara al Mundial de este verano durante sus giras por Estados Unidos. Francia se enfrentará a Colombia el domingo en Landover (Maryland), antes de que Brasil se mida a Croacia dos días después en Orlando (Florida).

    En la fase final del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Francia disputará sus partidos de la fase de grupos contra Noruega, Senegal y un participante de la repesca aún por determinar. Brasil, bajo la dirección de su estrella italiana Carlo Ancelotti, deberá imponerse en la fase de grupos contra Haití, Marruecos y Escocia. (SID)

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 4 de abril

    15:30

    SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

    Domingo, 19 de abril

    17:30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

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