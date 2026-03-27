FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿Thomas Müller como director deportivo del FC Bayern en el futuro? «Si una puerta estuviera entreabierta y yo quisiera entrar...»

El futuro de Thomas Müller en el FC Bayern de Múnich sigue dando que hablar, y el propio veterano echa ahora más leña al fuego. Para este jugador de 36 años, parece perfectamente concebible desempeñar un papel fuera del terreno de juego, aunque se mantiene abierto a todas las opciones.

Actualmente, Müller sigue bajo contrato con los Vancouver Whitecaps, donde disfruta de una relevancia deportiva mucho mayor que la que tenía últimamente en Múnich. Mientras que en el campeón récord a menudo solo se le recurría como suplente, en Canadá vuelve a ser una de las figuras clave sobre el terreno de juego.

El campeón del mundo de 2014 deja deliberadamente en el aire qué pasará después. En el programa de entrevistas Bestbesetzung de MagentaSport dejó claro que no quería comprometerse, aunque tampoco descartó en absoluto un regreso a Múnich. «Yo no descarto nada. En general, dejo que las cosas vengan a mí», dijo Müller. Al mismo tiempo, dejó entrever que aprovecharía activamente las oportunidades: «Si una puerta estaba entreabierta y yo quería entrar, en el pasado siempre lo he conseguido».

Aunque actualmente no se baraja ningún cargo concreto —como el de director deportivo—, internamente se considera a Müller un candidato potencial para un puesto futuro debido a su experiencia y su identificación con el club. Lo decisivo será si él mismo ve que es el momento adecuado y que cuenta con las habilidades necesarias para desempeñar ese papel.

En cambio, Müller se posiciona con mucha más claridad respecto a otro tema: un posible regreso a la selección nacional. Descarta categóricamente una vuelta. A la pregunta al respecto, respondió lacónicamente: «Sí, cero». Y también tuvo palabras claras para el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann: «Bueno, si me llama, es que está loco».