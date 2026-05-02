El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, ha insinuado que pronto se alcanzará un acuerdo con el capitán Manuel Neuer para que siga una temporada más en el club más laureado del fútbol alemán. «Hoy es 1 de mayo, la temporada ya no se alarga indefinidamente y por eso hay conversaciones. Son conversaciones positivas, pero aún no hay nada más que anunciar», declaró Freund el viernes.
«No está todo zanjado y firmado», añadió el austriaco. El Bayern negocia con Neuer y su agente, Thomas Kroth, visto el jueves en las instalaciones. «Ya nos hemos reunido varias veces. Esto no se alargará indefinidamente».
Se espera que el portero, de 40 años, asuma el próximo curso un rol de mentor de su sucesor designado, Jonas Urbig, y le ceda más partidos, como sucederá el sábado (15:30 h/Sky) ante el 1. FC Heidenheim. «Para nosotros, como club, es una situación fantástica», afirmó Freund.
«Manu ya tiene una edad avanzada y transmite su experiencia, sigue estando en una forma física estupenda, hace partidos realmente buenos, y Jonas se beneficia enormemente de ello, ha rendido muy, muy bien», añadió. El club reconoce que «no es tan fácil» lograr «esta transición» tras la era de Neuer, «eso es un reto», pero que el portero pueda ayudar en ello es «algo especial».
Tras la semifinal copera en Leverkusen (2-0), Neuer admitió: «No voy a anunciar nada todavía, pero las cosas pintan bien».
Neuer justificó su declaración diciendo que sigue sintiéndose muy a gusto en el Bayern. «No son solo los jugadores sobre el terreno de juego, es toda la plantilla y el club. Se nota que se ha creado algo. Es la segunda temporada con Vincent Kompany. Todos nos beneficiamos unos de otros. Por el momento, es muy divertido».
(SID)