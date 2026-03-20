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Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Le provocará físicamente y le dará una buena paliza»: ¿Se convertirá una estrella del FCB en la pesadilla de Vinicius Junior, del Real Madrid?

El gran partido de la Champions League del Bayern de Múnich contra el Real Madrid ya se vislumbra en el horizonte; Lennart Karl se enteró de su convocatoria con la selección alemana mientras daba clases particulares. Noticias y rumores sobre el FCB.

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  • Konrad Laimer FC Bayern 2026getty

    FC Bayern de Múnich, Noticias - «Se lo va a comer vivo»: ¿la estrella del FCB, una pesadilla para Vinicius?

    El exjugador profesional de la Bundesliga Maik Franz espera con especial ilusión el espectacular partido de cuartos de final de la Liga de Campeones entre el FC Bayern de Múnich y el Real Madrid, sobre todo por un duelo personal.

    Franz, que en su día fue un defensa muy duro en equipos como el VfL Wolfsburgo y el Eintracht de Fráncfort, está convencido de que el lateral del Bayern Konrad Laimer le va a poner las cosas muy difíciles a la estrella ofensiva del Real Madrid, Vinicius Junior.

    «Le va a dar una buena», dijo un Franz literalmente eufórico en el programa Fantalk de Sport1. «Tal y como juega Laimer», hay que defenderse de las habilidades ofensivas de Vinicius, subrayó el jugador de 44 años. «Le va a dar mucha guerra, va a estar siempre pegado a sus pantorrillas. Además, le provocará físicamente todo el tiempo y le va a comer vivo. Tengo muchas ganas de ver este duelo. Ese Vinicius tan elegante y rápido... y luego llega este mordedor de pantorrillas, esta piraña, y se lo come vivo».

    El Real se impuso al Manchester City en los octavos de final. Tras ganar 3-0 en el partido de ida, los blancos también ganaron el martes el partido de vuelta en Inglaterra por 2-1, en el que Vinicius marcó un doblete. «¡Vamos a por ellos!», lanzó el jugador de 25 años inmediatamente después del partido, en lo que fue una declaración de guerra al Bayern.

    El FCB ya era prácticamente el rival del Real Madrid en cuartos de final antes del partido de vuelta de octavos contra el Atalanta de Bérgamo del miércoles, ya que el campeón alemán había ganado el partido de ida a domicilio por 6-1. El partido de vuelta también se lo llevó claramente el equipo de Múnich (4-1); el delantero Harry Kane declaró después, en referencia al desafío contra el Madrid, en DAZN: «No le tenemos miedo a nadie».

    El partido de ida en la capital española se disputará el 7 de abril, y ocho días después el Real visitará Múnich para el partido de vuelta. El ganador se enfrentará en semifinales al siguiente gigante, ya sea el París Saint-Germain o el Liverpool FC.

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  • Lennart KarlGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Lennart Karl se enteró de su convocatoria con la selección alemana mientras daba clases particulares

    Lennart Karl, la gran promesa del Bayern de Múnich, fue «interrumpido» por el seleccionador nacional Julian Nagelsmann mientras recibía clases particulares, cuando este quería comunicarle su primera convocatoria con la selección alemana absoluta.

    «Me puse en contacto con Lennart bastante rápido. Estaba en clase de refuerzo, por eso no contestó enseguida», reveló Nagelsmann en la rueda de prensa del jueves. Con un guiño, añadió: «Pero eso me alegra. Si no, le habría regañado si hubiera contestado directamente. Lo que dice el profesor tiene más valor que lo que dice el seleccionador nacional».

    Según Nagelsmann, se puso en contacto con Karl, que actualmente está estudiando para obtener el título de secundaria, una vez finalizada la clase de refuerzo. «Se alegró. Por un lado, porque había terminado la clase de refuerzo, y por otro, porque está en el equipo. Eran dos motivos para alegrarse».

    Karl es desde el verano pasado parte integrante del primer equipo del Bayern; especialmente en otoño, el joven de 18 años protagonizó momentos destacados. Aunque todavía no es titular indiscutible en el FCB, juega con regularidad y se ha ganado con sus buenas actuaciones su primera convocatoria con la selección alemana. Con ello aumentan también las posibilidades de Karl de formar parte de la convocatoria alemana para el Mundial de este verano.

    El centrocampista ofensivo podría celebrar su debut el 27 de marzo, cuando Alemania se enfrente a Suiza en Basilea en el primero de los dos próximos partidos amistosos. Tres días después, la selección alemana se medirá a Ghana en Stuttgart.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Nagelsmann explica por qué no ha convocado a Musiala

    Julian Nagelsmann espera que su importante jugador ofensivo, Jamal Musiala, se recupere rápida y completamente en Múnich. «Vincent Kompany y yo compartimos el mismo interés: que el jugador se recupere y se ponga en forma primero en el Bayern de Múnich, que dispute muchos partidos de cara al Mundial, para que luego pueda ser una opción para nosotros en el Mundial», declaró Nagelsmann el jueves en Fráncfort del Meno.

    De acuerdo con el entrenador del Bayern, Kompany, Nagelsmann había renunciado a convocar a Musiala para los partidos internacionales en Suiza y contra Ghana. «Vuelve a tener una pequeña molestia en el tobillo, lo cual es relativamente normal», informó Nagelsmann: «Dadas las circunstancias, he decidido no llevarlo y evitar que tenga que regatear durante dos minutos con dolor. Eso no sirve de nada».

    (SID)

  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: El exdelantero del FCB Luca Toni se deshace en elogios hacia Harry Kane

    El exdelantero de talla mundial Luca Toni se ha deshecho en elogios hacia uno de sus sucesores en el FC Bayern de Múnich. Harry Kane le ha cautivado especialmente al italiano.

    Tras la victoria por 4-1 del Bayern en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo el miércoles, en el que Kane marcó dos goles, Toni le dijo al delantero inglés a través de una periodista en Amazon Prime Video Italia: «Por favor, dile a Harry que estoy enamorado de él futbolísticamente. Porque es uno de los pocos delanteros puros que quedan en el mundo, con todos los falsos nueves que hay por ahí. Y es el mejor del mundo en su posición».

    Kane se sintió visiblemente halagado por el efusivo elogio y le devolvió palabras de respeto a Toni: «Es un honor oírte decir eso, sobre todo viniendo de un delantero de primer nivel como tú. Gracias», dijo el jugador de 32 años, que ya ha marcado 132 goles en 135 partidos con el FCB.

    Toni, que puso fin a su carrera en 2016, vistió la camiseta del Bayern entre 2007 y 2010. El campeón del mundo italiano de 2006 marcó 58 goles en 89 partidos.

    Mientras tanto, Kane y el Bayern eliminaron al Atalanta por un marcador global de 10-2 tras los partidos de ida y vuelta. En cuartos de final, el campeón alemán se enfrentará ahora al Real Madrid.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 21 de marzo

    15:30

    FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)

    Sábado, 4 de abril

    15:30

    SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

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