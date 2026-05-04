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FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Han defendido con la lengua fuera»: ¿Será esta la ventaja decisiva del Bayern frente al PSG?

Liga de Campeones
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
Paris Saint-Germain
Bundesliga

El miércoles se jugará el vibrante partido de vuelta entre el Bayern Múnich y el PSG. Lothar Matthäus ve una ventaja que podría ser decisiva para el campeón alemán. Noticias y rumores del FCB.

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  • Lothar Matthäus 2026Getty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: ¿Será esta la ventaja decisiva del FCB frente al PSG?

    Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, cree que el Bayern de Múnich está en mejor forma física que el París Saint-Germain para la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

    «En la ida dominó el Bayern, sobre todo los últimos 20 o 25 minutos; si hubiera finiquitado mejor algunos ataques, no habría perdido. Dejó una gran impresión física, algo que repite en todos los partidos. Para mí son físicamente más fuertes que el PSG, que defendía atrás con la lengua fuera», explicó Matthäus el domingo en Sky90.

    Opina que, sin patriotismo de por medio, el Bayern parece más sólido y que, por ello, ganará el partido y alcanzará la final de Budapest.

    En la ida, el Bayern perdía 2-5 pero acabó 4-5. Todo se decidirá el miércoles en Múnich.

    En una eventual final, el Bayern se mediría al Arsenal o al Atlético de Madrid, mientras que la otra semifinal, tras el 1-1 en Madrid, también queda abierta.

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  • GoretzkaGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Joshua Kimmich se emociona al hablar de un tema

    La próxima salida de Leon Goretzka conmocionará al líder del centro del campo del Bayern de Múnich, Joshua Kimmich.

    «Es emotivo para todos, también para mí», admitió tras el 3-3 contra el Heidenheim. El contrato de Goretzka vence pronto y no se renovará; se irá al AC Milan.

    Además de su larga trayectoria juntos en la selección alemana, llevan ocho años en el Bayern. «Es mucho tiempo, si se tiene en cuenta que la carrera de un profesional dura unos 15 años», subrayó Kimmich.

    El empate ante el Heidenheim, en el que Goretzka marcó dos goles, fue su penúltimo partido en el Allianz Arena. Por eso, el jugador de 31 años disfrutó con especial intensidad de un ambiente que ha vivido durante tantos años. «Se nota que es consciente de que el tiempo se acaba», añadió Kimmich.

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    FC Bayern de Múnich, Noticias - «Inexplicable»: Giulia Gwinn, enfadada con la árbitra tras su expulsión del FCB

    Giulia Gwinn, del Bayern Múnich, criticó la decisión de la árbitra Stephanie Frappart tras la derrota 2-4 ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones.

    «Es inexplicable que se anulara el gol», declaró Gwinn en ZDF tras la derrota del domingo que eliminó al Bayern. Aunque el partido parecía sentenciado tras el 4-1 del Barça a la hora de juego, las muniquesas reaccionaron. En el 71, Pernille Harder marcó el 2-4 y, en el 90, la danesa anotó el 3-4. Con ese resultado, al Bayern solo le faltaba un gol para forzar la prórroga tras el 1-1 de la ida.

    Sin embargo, el VAR revisó la acción, determinó que había falta de Linda Dallmann sobre Patri y anuló el tanto.

    «Hay muchas cosas que nos enfadan ahora mismo», explicó Gwinn. «Porque tenemos la sensación de que, de alguna manera, estábamos cerca». En Disney+, la internacional alemana añadió: «Sus centros eran brutales y no conseguimos defenderlo todo a la perfección».

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Miércoles 6 de mayo

    FC Bayern - París Saint-Germain

    Liga de Campeones

    Sábado 9 de mayo

    VfL Wolfsburgo - FC Bayern

    Bundesliga

    Sábado 16 de mayo

    FC Bayern - 1. FC Colonia

    Bundesliga

    Sábado 23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

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