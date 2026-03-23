FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Esto es un poco injusto»: esta estrella del FCB está muy infravalorada, según Stefan Effenberg

El exjugador del FCB Stefan Effenberg ha destacado el papel de la defensa en el éxito actual del FC Bayern de Múnich. Entre otras cosas, ha resaltado la importancia de Josip Stanisic, mientras que los titulares suelen centrarse más bien en las estrellas ofensivas como Harry Kane, Michael Olise y compañía.

«Esto pasa un poco desapercibido: cuando veo a un Stanisic que está haciendo una temporada excepcional, ya sea por la banda derecha o por la izquierda, cuando veo cómo rinde Laimer, esos son, en definitiva, los pilares que hacen al FC Bayern aún más fuerte», declaró Effenberg el domingo en el programa «Doppelpass» de Sport1. Stanisic ha sido titular con frecuencia en el Bayern esta temporada y ya suma 30 partidos. El defensa de 25 años ha logrado diez participaciones directas en goles (tres tantos y siete asistencias). Stanisic destaca, entre otras cosas, por su flexibilidad, ya que además de ocupar ambas posiciones de lateral, también puede jugar como central.

Konrad Laimer es igualmente importante para la gran temporada del Bayern y, al igual que Stanisic, destaca sobre todo por su trabajo y su flexibilidad. El austriaco, que juega como lateral derecho o izquierdo, suma hasta ahora 34 partidos en la temporada 2025/26 (tres goles y nueve asistencias).

Effenberg elogió que Laimer y Stanisic «se han vuelto sólidos» en combinación con la pareja de centrales formada por Dayot Upamecano y Jonathan Tah. Según el exjugador de 57 años, que ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2001, el equipo no siempre había tenido «esa fiabilidad defensiva en los últimos años al nivel de la Liga de Campeones».

El FCB quiere volver a triunfar este año en la máxima competición europea y levantar la copa por primera vez desde 2020. Effenberg no ve un claro favorito para el espectacular partido de cuartos de final que enfrentará al Bayern y al Real Madrid en abril: «Para mí es un duelo entre iguales, en el que realmente dependerá del estado de forma del día».