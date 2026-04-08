FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «El Real Madrid no debería haberse quejado del penalti»: una jugada polémica pasó casi desapercibida en la victoria del FCB

En torno a la victoria por 2-1 del FC Bayern de Múnich en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid, casi pasó desapercibida una jugada muy controvertida que se produjo en los últimos instantes del encuentro.

En el cuarto minuto del tiempo añadido, el delantero del Bayern Michael Olise cayó al suelo en el área rival tras un empujón del lateral izquierdo del Real Madrid, Álvaro Carreras. Sin embargo, el árbitro Michael Oliver no pitó la jugada, que sin duda merecía un penalti, y el VAR tampoco intervino.

Olise protestó ante el árbitro inmediatamente después del pitido final, y el exárbitro de élite alemán Lutz Wagner se mostró de acuerdo con el francés. «Es cierto: el Real Madrid no habría tenido motivos para quejarse de un penalti», afirmó Wagner en su papel de experto arbitral en Prime.

No obstante, también salió en defensa de Oliver por su línea general generosa a lo largo de todo el partido: «En otras jugadas similares, dejó pasar algunas cosas, por lo que me pareció coherente. Así pues, esta jugada encajaba en su línea, aunque, por supuesto, si se analiza de forma aislada, puede ser objeto de controversia».

Al campeón del mundo Christoph Kramer, por su parte, le molestó que Olise prefiriera aprovechar el contacto para tirarse al suelo, en lugar de hacer todo lo posible por mantenerse en pie y así, quizá, marcar un gol: «En situaciones así siempre me pregunto: el delantero, es decir, Olise en este caso, habría quedado solo para rematar en el área pequeña, así que en realidad es un gol claro. Normalmente haces todo lo posible por mantenerte en pie, pero él se cae». Aunque, dada la importancia del partido, entiende que el árbitro Oliver no señalara el punto de penalti. «Pero yo lo habría pitado», afirmó Kramer.