FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: el FCB habría cerrado su segundo fichaje del verano

El FC Bayern Múnich planea fichar de forma definitiva al cedido Bara Sapoko Ndiaye el próximo verano.

Según la Abendzeitung, el club alemán más laureado quiere retener al joven de 18 años a largo plazo. Actualmente, Ndiaye está cedido por el Gambinos Stars Africa, afiliado a la Red & Gold Academy.

Debutó el sábado ante el FC St. Pauli, cuando el técnico Vincent Kompany le sustituyó a Jamal Musiala en el 84’.

En sus pocos minutos convenció; al final del partido, Leon Goretzka lo elogió: «Se ha visto que tiene un talento brutal. Es un buen chico y está muy agradecido».

El director deportivo, Max Eberl, coincidió: «Se incorporó muy bien al partido».

De confirmarse, sería el segundo fichaje para la próxima temporada, tras la vuelta de Noel Aseko del Hannover 96 por 2,5 millones de euros.