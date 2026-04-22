Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:
- ¿Musiala 2.0? Kompany solo tiene una gran duda.
- ¿Se avecina un giro espectacular en el FC Bayern?
- ¿Se quedará el club con un jugador que quiere vender?
Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:
El joven centrocampista colombiano Samuel Martínez despierta cada vez más interés en el FC Bayern Múnich.
El diario tz ya informó del interés del club muniqués en el joven de 17 años, y ahora Absolut Bayern asegura que Martínez genera gran entusiasmo en el FCB. En el Bayern comparan su elegante y dinámico estilo de juego con el de la leyenda brasileña Kaká, quien jugó en el AC Milan y el Real Madrid. Se ven similitudes entre su estilo elegante y dinámico y el del exjugador brasileño.
El campeón alemán confía en que el joven se decante por el Bayern, aunque compite con Arsenal, Tottenham, Liverpool y Borussia Dortmund.
El joven juega en el equipo sub-20 del Atlético Nacional. En el Sudamericano Sub-17 con Colombia dio tres asistencias en seis partidos. Procuró el pase del primer gol en la semifinal ante Brasil (3-0) y en la final del domingo frente a Argentina (4-0).
Según la tz, el ojeador del Bayern, Christoph Kresse, ya contactó con su entorno y el director deportivo, Christoph Freund, lo conoce bien. Además, su representante es bávaro y el buen rendimiento de Luis Díaz en el campeón alemán mejora la imagen del FCB en Colombia.
Según la tz, el jugador quiere decidir su futuro en las próximas semanas. Si opta por el Bayern, la normativa de la FIFA le impedirá fichar hasta que cumpla 18 años, en abril de 2027.
Toni Kroos considera que el FC Bayern Múnich debe mejorar su defensa en la semifinal contra el París Saint-Germain respecto a los duelos de cuartos ante el Real Madrid.
«El Bayern debe defender mejor en la semifinal que contra el Real; el París puede ser más eficaz en eso. Defendieron muy arriesgado en los dos partidos y el Real podría haberlo castigado más en la vuelta», dijo a Sky.
Tras ganar 2-1 en la ida en Madrid, el Bayern perdía 2-3 en casa en la vuelta contra el Real hasta minutos del final; solo los goles de Luis Díaz y Michael Olise en los últimos minutos dieron la victoria 4-3 y el pase a semifinales.
Si el Bayern «ajusta un poco» su defensa, el equipo de Vincent Kompany tendrá «buenas posibilidades», subrayó Kroos, quien añadió: «Para mí, es una historia al 50 %».
La ida se jugará el 28 de abril en París y la vuelta el 6 de mayo en Múnich.
Thiago Alcántara se muestra entusiasmado con el buen momento que atraviesa su antiguo club, el FC Bayern de Múnich, y elogia al FCB, sobre todo por el fichaje de Luis Díaz.
«El equipo está cuajando una temporada espectacular. Creo que con el fichaje de Luis Díaz han acertado de pleno. Lo conozco del Liverpool y es un jugador fantástico, además de una persona fantástica», declaró Thiago, que jugó en el Bayern entre 2013 y 2020, a Sky.
En el Liverpool, donde colgó las botas en 2024, jugó dos años y medio con él antes de que el colombiano fichara por 70 millones de euros.
En el Bayern, Díaz ha sido un acierto: en 43 partidos ha marcado 24 goles y dado 20 asistencias.
El técnico Vincent Kompany, añadió, «está haciendo un trabajo magnífico; el grupo es fantástico, con una buena mezcla de experiencia y juventud. Es un placer ver jugar al Bayern».
El español añade que el trío ofensivo Díaz-Kane-Olise es «espectacular» y uno de los mejores del mundo, tanto por resultados como por estilo.
Fecha
Partido
Competición
Miércoles, 22 de abril
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern
Copa DFB
Sábado 25 de abril
FSV Mainz 05 vs. FC Bayern
Bundesliga
Martes 28 de abril
Paris Saint-Germain vs. FC Bayern
Liga de Campeones
Sábado 2 de mayo
FC Bayern vs. 1. FC Heidenheim
Bundesliga