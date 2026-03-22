FC Bayern de Múnich, noticias y rumores - «Amo este club»: el jugador cedido espera tener una segunda oportunidad en el FCB

Un jugador cedido por el FC Bayern espera tener una segunda oportunidad en Múnich. El entrenador del equipo rival está encantado con el estilo de juego del campeón alemán. Noticias y rumores sobre el FCB.

Más noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

  • «El más subestimado»: Kompany elogia extraordinariamente a la estrella del Bayern
  • Olise brilla, dos jugadores del Múnich fallan estrepitosamente: valoración individual del Bayern
  • De camino al título: el soberbio Bayern también domina al Union
    FC Bayern de Múnich, Noticias: Peretz espera tener una segunda oportunidad en el FCB

    Daniel Peretz, cedido actualmente al Southampton FC, alberga una tímida esperanza de tener una segunda oportunidad en el Bayern de Múnich.

    «El Bayern sigue estando en mi corazón. Amo al club», declaró el guardameta de 25 años en una entrevista con transfermarkt.de. Peretz se incorporó al FCB en 2023, pero, a pesar de algunas actuaciones prometedoras, nunca pasó de ser el portero suplente.

    Al principio era el número dos por detrás del portero titular Manuel Neuer, pero tras el fichaje de Jonas Urbig a principios de 2025 acabó siendo relegado al puesto de número tres. No está claro qué pasará en verano, sobre todo porque Alexander Nübel, otro aspirante al puesto de titular bajo los palos, regresa de su cesión en el VfB Stuttgart.

    De cara a su futuro personal, para Peretz es fundamental disponer de minutos suficientes. Un regreso a Múnich solo tendría sentido si se le ofreciera una perspectiva realista: «La situación aún está muy lejos. Es difícil saber cómo terminaremos la temporada. Y el Bayern tiene su propia situación. Manu (Manuel Neuer; nota del editor) tiene que decidir si sigue o no. Después, el Bayern decidirá y nosotros nos aseguraremos de que se tome la mejor decisión para mi carrera», afirma el israelí.

    Si el capítulo del Bayern de Múnich llegara realmente a su fin este verano, Peretz también se plantearía quedarse en el Southampton: «Creo que sería lógico. Pero aún es demasiado pronto para hablar del verano. Ahora mismo estoy centrado de verdad en los partidos. Espero que podamos hablar de ello dentro de dos meses, cuando hayamos ascendido a la Premier League. Entonces será mucho más fácil dar una respuesta».

    Peretz se incorporó a la segunda división inglesa en invierno, tras una cesión fallida al Hamburgo SV; allí es ahora el portero titular y aspira al ascenso a la Premier League: «Es una combinación perfecta para ambos. Me encontraba en una fase en la que necesitaba ese impulso para convertirme en el portero titular. Necesitaba jugar con regularidad».

    El jugador de 25 años tiene contrato con el FC Bayern hasta 2028. En Múnich tiene una competencia de renombre con Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich.

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Baumgart elogia enormemente al FCB

    El entrenador del Union de Berlín, Steffen Baumgart, ha elogiado al FC Bayern de Múnich tras la abultada derrota por 0-4 de su equipo.

    «Estoy bastante seguro de que hoy no teníamos ninguna oportunidad. No quiero culpar demasiado a mis chicos, porque la superioridad en todos los aspectos fue evidente desde el primer hasta el último minuto», declaró el técnico de 54 años al término del partido en DAZN.

    El campeón alemán por excelencia «obligó a los berlineses a cometer errores en cada situación. Si somos sinceros, con el 0-2 al descanso ya nos fue bien. Daba la sensación de que ni siquiera teníamos el balón y el Bayern tampoco paró. Un gran elogio por cómo juegan».

    Con esta derrota, el Union no logró alejarse de los puestos de descenso. Actualmente, el equipo de Baumgart, que solo ha ganado dos de los últimos doce partidos, mantiene una ventaja de siete puntos sobre el puesto de promoción de descenso, que ocupa el FC St. Pauli. Sin embargo, los de Hamburgo aún tienen un partido más por disputar.

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Davies entrena con gafas especiales

    En su camino hacia el regreso, la estrella del Bayern Alphonso Davies recurre a métodos poco habituales.

    El viernes por la mañana, el canadiense entrenó con unas gafas llamadas «Strobo», que limitan el campo de visión y están pensadas para entrenar la concentración. Los porteros del campeón alemán también utilizan estas gafas especiales para mejorar su capacidad de reacción.

    Davies sufrió una distensión en los isquiotibiales hace aproximadamente una semana y media, durante la espectacular victoria por 6-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo. El jugador de 25 años estará de baja en el FCB hasta después del parón internacional, pero podría volver a estar disponible para el partido a domicilio contra el SC Friburgo.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB

    Fecha

    Hora

    Partido

    Sábado, 4 de abril

    15:30

    SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga)

    Martes, 7 de abril

    21:00

    Real Madrid - FC Bayern (Liga de Campeones)

    Sábado, 11 de abril

    18:30

    FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)

    Miércoles, 15 de abril

    21:00

    FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)

    Domingo, 19 de abril

    17:30

    FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)

