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Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich: noticias y rumores. «A Kompany le hubiera gustado retenerlo», revelan sobre la salida del club

Bundesliga
Fichajes
N. Jackson
Bayern Múnich

Nicolas Jackson dejará el Bayern de Múnich este verano, aunque su entrenador quería retenerlo. Noticias y rumores del FCB.

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    FC Bayern de Múnich, Noticias - «A Kompany le hubiera gustado retenerlo»: declaraciones jugosas sobre la salida del FCB

    Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, afirma que Nicolas Jackson habría seguido en el Bayern si solo dependiera de Vincent Kompany.

    «Kompany está convencido de las cualidades de Jackson y le hubiera gustado retenerlo en Múnich», declaró Matthäus el domingo en Sky90, y añadió: «Pero es demasiado caro». Según Matthäus, el técnico comunicó internamente que deseaba quedarse con el delantero, aunque a un precio que el Chelsea quizá no acepte.

    El Bayern lo tiene cedido del Chelsea hasta final de temporada; pagó 16,5 millones por la cesión y podría ficharlo por 65 millones, pero el club considera esa cifra excesiva.

    El director deportivo, Max Eberl, confirmó en abril en el ZDF-Sportstudio que Jackson volverá al Chelsea tras la cesión. Ya se había informado de que Kompany estaba satisfecho con el senegalés y deseaba retenerlo.

    Jackson, utilizado como jugador de rotación, ha marcado diez goles y dado cuatro asistencias en 33 partidos con el Bayern en todas las competiciones. Aunque su contrato con el Chelsea vence en 2033, se desconoce si los Blues le retenerán o venderán este verano.


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  • GoretzkaGetty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Esto hubo detrás de la sustitución de Leon Goretzka en Wolfsburgo

    El centrocampista Leon Goretzka fue sustituido en el descanso del partido que el Bayern Múnich ganó 1-0 al Wolfsburgo.

    Como explicó el director deportivo del FCB, Christoph Freund, tras el partido, su reemplazo fue una medida de precaución. El internacional alemán recibió un fuerte golpe en la sien en el minuto 26, tras un tiro libre de Konstantinos Koulierakis. Goretzka fue atendido brevemente en el campo y pudo terminar la primera parte.

    «Recibió un golpe fuerte en la cabeza con ese tiro libre, pero luego se sintió bien. Sin embargo, en el descanso dijo que estaba un poco mareado, que no se encontraba del todo bien, y entonces decidimos, como medida de precaución, que se quedara en el vestuario», explicó Freund.

    De todos modos, Goretzka estará listo para la última jornada de la Bundesliga ante el 1. FC Köln, con la entrega del título el sábado, y para la final de la Copa DFB contra el VfB Stuttgart una semana más tarde. «No, no pasa nada», tranquilizó el entrenador Vincent Kompany. «Solo estamos en una fase en la que, si alguien nota algo, debemos tomar la decisión correcta».

  • CHRISTOPH FREUND BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Vincent Kompany concede tres días libres a las estrellas del FCB

    Tras las intensas semanas recientes y la conquista del doblete nacional, el entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, otorga un descanso prolongado a su plantilla tras vencer 1-0 al VfL Wolfsburgo.

    Joshua Kimmich, Harry Kane y el resto del plantel disponen de tres días de permiso antes de reanudar el miércoles la preparación para la última jornada de Bundesliga ante el 1. FC Köln. «Los chicos tienen ahora unos días libres. Las últimas semanas han sido extremadamente intensas, también mentalmente, con muchos viajes», confirmó el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, tras el triunfo en Wolfsburgo el sábado por la noche.

    «Ahora toca bajar un poco el ritmo y luego nos queda nuestro partido por el título en casa, que queremos ganar a toda costa. Después nos centraremos por completo en Berlín; queremos mantener el ritmo hasta entonces», añadió Freund. Una semana después de la final de liga contra el Colonia, el Bayern se enfrentará al VfB Stuttgart en la final de la Copa DFB en Berlín.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximos partidos del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    Sábado, 16 de mayo

    Bayern de Múnich - 1. FC Colonia

    Bundesliga

    Sábado 23 de mayo

    FC Bayern - VfB Stuttgart

    Copa DFB

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