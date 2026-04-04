FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿100 millones de euros por la joven promesa del Bayer Leverkusen? El director deportivo del FCB, Christoph Freund, se pronuncia al respecto

El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, cree firmemente que el internacional Jamal Musiala recuperará su mejor forma antes del Mundial de fútbol.
«Le damos tranquilidad y confianza, le transmitimos serenidad para que pueda tener la mente despejada», declaró Eberl en una entrevista con el Münchner Merkur/tz: «Y cuando vuelva a crear un momento de oro en cuanto entre en el partido, la lesión se olvidará en un abrir y cerrar de ojos».
La fractura de peroné y la luxación de tobillo que sufrió Musiala (23) en el Mundial de Clubes el verano pasado fueron «un golpe muy duro», dijo Eberl: «Teníamos claro que el proceso de recuperación llevaría tiempo. Se necesita este tiempo, tanto físico como mental, aunque parezca una eternidad». El «pequeño revés contra el Bérgamo» forma parte de ello, «hay altibajos», opinó Eberl.
Musiala había celebrado su regreso en enero, pero últimamente se ha perdido los partidos de la selección alemana contra Suiza y Ghana, con los que se ha iniciado el año del Mundial. Sin embargo, el seleccionador nacional, Julian Nagelsmann, aún no se muestra preocupado de cara al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá (del 11 de junio al 19 de julio). «No le queda mucho tiempo, eso es indudable», reconoció Nagelsmann, pero añadió: «Confío en que llegue al 100 %».
Eberl también opinó: «Lo importante es que el propio Jamal quiera llegar al 100 %. La emoción también va en aumento en él, ya que es él mismo quien se presiona más». Musiala quiere «rendir al máximo, demostrar sus habilidades, para poder ayudar primero a nosotros y luego al fútbol alemán en el Mundial. Para eso tiene tiempo suficiente».
El lunes, tras su breve parón forzoso debido a una «reacción dolorosa» en el tobillo, Musiala volvió a completar parte del entrenamiento con el equipo del FC Bayern y se prevé que sea una opción para los partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid (7 y 15 de abril).
(SID)