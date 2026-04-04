FC Bayern de Múnich, noticias y rumores: ¿100 millones de euros por la joven promesa del Bayer Leverkusen? El director deportivo del FCB, Christoph Freund, se pronuncia al respecto

El director deportivo del Bayern de Múnich, Christoph Freund, se ha pronunciado sobre los rumores relativos a un supuesto contacto entre el club más laureado de Alemania y el delantero del Bayer Leverkusen, Christian Kofane.

«Creo que siempre hay conversaciones en las más diversas direcciones o que se habla entre sí en el mercado. Pero no hay declaraciones concretas por nuestra parte al respecto. Tampoco participamos en especulaciones ni en nada por el estilo», explicó Freund en la rueda de prensa previa al partido del FCB contra el SC Friburgo.

En principio, en el FC Bayern no se harán «declaraciones ni comentarios» sobre los rumores de fichajes actuales, continuó el director deportivo muniqués. «Así que tampoco lo haremos aquí».

Anteriormente, el representante de Kofane, Eric Depolo, había revelado al portal Daily Arsenal que algunos de los principales clubes europeos estaban interesados en su cliente, entre ellos el FC Bayern. Sobre todo el Arsenal habría puesto sus ojos en el jugador de 19 años. «Es un jugador de 100 millones de euros. Con Kofane, el Arsenal tendría un delantero de primer nivel para los próximos diez años», afirmó Depolo.

El tres veces internacional con Camerún fichó al comienzo de la temporada por el Leverkusen procedente del Albacete Balompié español, que invirtió unos cinco millones de euros y lo contrató hasta 2029. En los 39 partidos oficiales disputados hasta la fecha, ha marcado siete goles y ha dado ocho asistencias en todas las competiciones. Su valor de mercado ha aumentado considerablemente desde entonces y actualmente ronda los 40 millones de euros.