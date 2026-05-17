Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, propone al defensa del Manchester City, Josko Gvardiol, como fichaje para el Bayern de Múnich y asegura que el club ya ha dado pasos concretos.

«Tengo a un jugador en el punto de mira y he oído que ellos (el Bayern, nota del editor) ya han hecho las primeras consultas. Se trata de un exjugador del Leipzig que ahora milita en el Manchester City y puede actuar como lateral izquierdo o central”, explicó Matthäus en Sky durante el partido del Bayern contra el 1. FC Köln. Luego confirmó que el jugador es Gvardiol.

El Bayern ya cuenta con Jonathan Tah y Dayot Upamecano, una pareja de centrales compenetrada. En verano podría liberarse una plaza si Min-jae Kim, actualmente tercer central y con pie y medio fuera del club, se marcha. Por ahora, parece poco probable que Gvardiol acepte un rol de suplente.

El defensa, de 24 años, quiere ser titular, y su cláusula de rescisión, vigente hasta 2028, elevaría mucho su precio. El City pagó 90 millones al RB Leipzig en 2023.

Con el RB Leipzig, entre 2021 y 2023, jugó 87 partidos y dio el salto internacional. En el City suele ser titular, aunque entre enero y mayo estuvo lesionado por una fractura de tibia. Esta semana volvió en la victoria 3-0 contra el Crystal Palace.

Además, su condición de zurdo y su capacidad para actuar como lateral izquierdo lo hacen aún más atractivo para el Bayern, que busca alternativas en defensa.