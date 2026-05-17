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Oliver Maywurm

Traducido por

FC Bayern de Múnich: ¡Costó 90 millones de euros! Lothar Matthäus aviva los rumores sobre una exestrella de la Bundesliga

Bundesliga
Fichajes
J. Gvardiol
Bayern Múnich

En 2023, Josko Gvardiol fichó por el Manchester City procedente del RB Leipzig por 90 millones de euros. ¿Volverá pronto a la Bundesliga? Noticias y rumores sobre el FC Bayern de Múnich.

Más noticias, reportajes y rumores sobre el FC Bayern de Múnich:

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  • El Bayern aplastó al Colonia en la última jornada.
  • Josko Gvardiol Man CityGetty

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Lothar Matthäus propone fichar a una exestrella de la Bundesliga para el FCB.

    Lothar Matthäus, el jugador con más partidos internacionales, propone al defensa del Manchester City, Josko Gvardiol, como fichaje para el Bayern de Múnich y asegura que el club ya ha dado pasos concretos.

    «Tengo a un jugador en el punto de mira y he oído que ellos (el Bayern, nota del editor) ya han hecho las primeras consultas. Se trata de un exjugador del Leipzig que ahora milita en el Manchester City y puede actuar como lateral izquierdo o central”, explicó Matthäus en Sky durante el partido del Bayern contra el 1. FC Köln. Luego confirmó que el jugador es Gvardiol.

    El Bayern ya cuenta con Jonathan Tah y Dayot Upamecano, una pareja de centrales compenetrada. En verano podría liberarse una plaza si Min-jae Kim, actualmente tercer central y con pie y medio fuera del club, se marcha. Por ahora, parece poco probable que Gvardiol acepte un rol de suplente.

    El defensa, de 24 años, quiere ser titular, y su cláusula de rescisión, vigente hasta 2028, elevaría mucho su precio. El City pagó 90 millones al RB Leipzig en 2023.

    Con el RB Leipzig, entre 2021 y 2023, jugó 87 partidos y dio el salto internacional. En el City suele ser titular, aunque entre enero y mayo estuvo lesionado por una fractura de tibia. Esta semana volvió en la victoria 3-0 contra el Crystal Palace.

    Además, su condición de zurdo y su capacidad para actuar como lateral izquierdo lo hacen aún más atractivo para el Bayern, que busca alternativas en defensa.

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  • VfB Stuttgart v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias - Christoph Freund lo confirma: Alexander Nübel no tiene futuro en el FCB.

    El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, confirmó que el portero Alexander Nübel, cedido al Stuttgart hasta junio, no tiene futuro en el club.

    «Hemos hablado con su agente y Alex conoce nuestros planes», afirmó Freund tras la victoria 5-1 sobre el 1. FC Köln en la última jornada de la Bundesliga, según Sport1. Con Manuel Neuer y Sven Ulreich, que acaban de renovar por un año, y el sucesor a medio plazo Jonas Urbig, no hay sitio para él: «Arrancaremos la próxima temporada con este trío de porteros», afirmó Freund.

    Aunque su contrato con el Bayern vence en 2030, hacía tiempo que se intuía que el portero de 29 años no regresaría a la Säbener Straße. El VfB desea ficharlo de forma definitiva, pero no podría asumir el coste. Por tanto, el futuro del tres veces internacional alemán sigue en el aire.

    Bayern lo fichó en 2020 al Schalke, pero Nübel solo ha jugado cuatro partidos oficiales con el club. De 2021 a 2023 estuvo cedido en el Mónaco y, desde 2023, en el Stuttgart.

  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, Noticias: Nunca nadie lo había logrado antes que Harry Kane.

    Harry Kane ha batido otro récord.

    Con 36 goles en la 2025/26, el inglés suma su tercer título de goleo consecutivo en la Bundesliga. Desde su llegada al Bayern Múnich en 2023, se convierte en el primer jugador que lidera la clasificación de máximos anotadores en sus tres primeras temporadas en Alemania. Además, es el único que ha marcado más de 25 goles en cada una de sus tres primeras temporadas en la Bundesliga.

    Ya en la 2023/24 había firmado 36 dianas y, la temporada pasada, 26. Desde hace meses se esperaba su nuevo reinado, sellado el sábado con un hat-trick en el 5-1 al Colonia que le elevó a 36 tantos.

  • FC Bayern de Múnich, calendario: próximas citas del FCB

    Fecha

    Partido

    Competición

    23 de mayo

    Bayern de Múnich - VfB Stuttgart

    Copa DFB

    25 de julio

    SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern

    Partido amistoso

    4 de agosto

    Jeju SK FC - FC Bayern

    Partido amistoso

    7 de agosto

    FC Bayern - Aston Villa

    Partido amistoso

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