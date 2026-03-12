Goal.com
¡Fashion FC lo ha vuelto a hacer! Arsenal y adidas se unen a PLACES+FACES para lanzar una nueva colección que celebra la cultura londinense

Se puede opinar lo que se quiera sobre el Arsenal (y, ejem, sobre sus aficionados), pero lo cierto es que no fallan cuando se trata de colaboraciones de moda fuera del campo. La última novedad de una prolífica serie es la unión de los Gunners y su proveedor de equipaciones, adidas, con la marca de ropa urbana PLACES+FACES para celebrar la cultura distintiva de Londres.

  • La oda del Arsenal a la capital

    Sin alejarse mucho de casa, el Arsenal se ha asociado con la marca londinense de estilo de vida para lanzar una nueva colección que sin duda llamará la atención, uniendo los puntos entre el fútbol, la moda, la comunidad y la individualidad «a través de la lente» de la capital. PLACES+FACES era la marca perfecta para ayudar en esta tarea, ya que siempre ha tenido la riqueza cultural de Londres en el centro de su producción.

    La campaña cuenta con las estrellas del Arsenal Bukayo Saka, Noni Madueke y Riccardo Calafiori, junto con figuras culturales importantes como la cantante Joy Crookes y gente corriente en entornos familiares, aprovechando la energía única de la capital y apoyándose una vez más en el profundo amor de la apasionada afición por el club.

    La colección rebosa clase.

    La nueva y elegante colección con PLACES+FACES presenta un estilo funcional en forma de camisetas de manga larga y corta, una chaqueta deportiva, pantalones de chándal, pantalones cortos, una camiseta gráfica y una chaqueta con capucha GORE-TEX, junto con una serie de elegantes accesorios. La paleta de colores, muy familiar, se inspira en los rojos y burdeos que son sinónimo del Arsenal, en contraste con el negro y realzada con llamativos estampados gráficos y detalles reflectantes.

  • Impresiones que se vuelven duras

    Es una cápsula que sin duda te hará destacar en las gradas. Las camisetas y la chaqueta deportiva con acabado satinado presentan un estampado «AFCP+F» casi completo en letra gótica roja sobre fondo negro, con el trébol de adidas Originals centrado en el pecho y el cañón del Arsenal en cada hombro junto a un querubín. Estos motivos se repiten en la chaqueta GORE-TEX y la sudadera con capucha.

    El Fashion FC vuelve a la carga

    Desde que el Arsenal renovó su contrato con adidas como proveedor de equipaciones y ropa en 2019, las dos marcas han sido prácticamente imparables juntas. El club se ha convertido en un gigante en el mundo de la moda, con innumerables colaboraciones y lanzamientos de ropa urbana en los últimos siete años, siendo este solo el último ejemplo. Su lucrativa asociación aún tiene cuatro años por delante, y es de esperar que se prolongue, por lo que aún queda mucho por venir.

    La colección Arsenal x adidas x PLACES+FACES ya está a la venta en la tienda oficial del Arsenal y en adidas.co.uk/arsenal.

