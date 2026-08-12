Fantasy Premier League 2026/27: consejos, mejores jugadores, novedades y cómo registrarse

No hay una fórmula infalible para triunfar en la FPL, pero empezar por jugadores que combinen buen estado de forma, calendario favorable, minutos de juego y potencial ofensivo es clave.

Erling Haaland y Bruno Fernandes son las estrellas más obvias, pero también hay jugadores más económicos que pueden aportar el valor necesario para construir una plantilla equilibrada.

Estos son algunos nombres clave antes de la jornada 1.

Erling Haaland – 15,5 millones de libras

El jugador más caro de la historia de la Fantasy Premier League es también uno de los más difíciles de pasar por alto.

Para la temporada 2026/27 mantiene su precio de 15,5 millones de libras tras otra campaña muy productiva.

El ariete del Manchester City firmó 27 goles y ocho asistencias el curso pasado, para un total de 239 puntos, máximo de la competición.

Su precio obliga a recortar en otras posiciones, pero su regularidad lo convierte en una de las mejores opciones para el brazalete en las primeras jornadas.

Bruno Fernandes - 12,0 millones de libras

Fernandes quedó segundo en la FPL la temporada pasada con 235 puntos.

El centrocampista del Manchester United marcó nueve goles y dio 24 asistencias, lo que le convierte en uno de los centrocampistas ofensivos más fiables del juego.

Su precio de 12 millones de libras es alto, pero los primeros partidos del United lo convierten en una opción atractiva para quien busque un centrocampista de primer nivel.

Gabriel - 8,0 millones de libras

El defensa del Arsenal Gabriel es otra opción de primer nivel que merece la pena tener en cuenta.

Acabó la temporada pasada con más de 200 puntos en la FPL y suma la solidez defensiva del Arsenal con peligro a balón parado.

Su coste de 8 millones de libras es elevado, así que los entrenadores deben valorar si sus puntos potenciales compensan recortar presupuesto en medio campo y delantera.







