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¡Familias GOAT! Para Cristiano Ronaldo es «más fácil» cumplir su «sueño» que para LeBron James, pues la estrella del Al-Nassr quiere ser compañero de su hijo Junior
Ronaldo sigue a la caza de trofeos y récords
A sus 41 años, Ronaldo tiene nuevos objetivos. Antes solo quería ganar trofeos y reescribir la historia.
Sigue buscando títulos con el Al-Nassr y nuevos récords de cara al Mundial 2026, pero ahora se permite ser un poco más egoísta.
¿Podrá Ronaldo seguir los pasos de LeBron y jugar junto a su hijo?
El exdelantero de Manchester United, Real Madrid y Juventus quiere llegar a los 1.000 goles oficiales antes de retirarse y ya se acerca a ese récord.
Además, sueña con jugar junto a Junior, que cumplirá 16 años en junio. El joven ha seguido a su padre por Europa y Oriente Medio, formándose en varias canteras.
Se rumorea que Al-Nassr podría ascenderlo al primer equipo tras verle debutar con Portugal en categorías inferiores.
Aunque hay precedentes de padres que juegan con o contra sus hijos, pocos han generado tanto interés como el de Ronaldo. El baloncestista LeBron James ya lo logró con su hijo Bronny en los Lakers, y CR7 se inspira en esa leyenda.
¿Se convertirá Cristiano Jr. en una estrella consolidada del Al-Nassr?
Al ser preguntado sobre lo que significaría para Ronaldo jugar junto a Junior, Saha —quien en su día compartió vestuario con el portugués en Old Trafford— declaró a GOAL en una entrevista exclusiva en colaboración con Wiz Slots: «Creo que probablemente sea más fácil hacerlo en el fútbol que en la NBA, debido al número de jugadores que pueden formar parte de esa división.
Con un apellido como Cristiano, puede influir en algunas decisiones. Sería un sueño para cualquier padre ver a su hijo convertirse en profesional; ya es un logro enorme y esto sería la guinda.
«Si llega ese momento, todos lo valorarán, porque su dedicación le ha mostrado el camino correcto a su hijo y es maravilloso verlo. No es por haber crecido en un entorno acomodado con todas las oportunidades por lo que se tiene éxito. Así que creo que eso le hace merecedor de mucho respeto a Junior».
Rumores de fichajes: ¿Le queda aún un traspaso al incombustible Ronaldo?
Ronaldo, con el contrato más lucrativo del fútbol, tiene un año restante en el Al-Nassr. En los próximos 12 meses podría debutar Junior como profesional.
De momento se especula con un nuevo fichaje que le permita jugar hasta mediados de los 40 y superar en longevidad a Lionel Messi, quien tendrá 41 años cuando venza su contrato con el campeón de la MLS Cup, el Inter de Miami, en 2028.