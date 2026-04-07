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Fallece a los 80 años la leyenda del fútbol rumano Mircea Lucescu
Fallecimiento de un icono nacional
Según informan la agencia Associated Press y el medio rumano Golazo.ro, el Hospital Universitario de Urgencias de Bucarest confirmó el martes el fallecimiento de Lucescu. El veterano entrenador llevaba en tratamiento desde finales de marzo y sufrió un infarto el viernes. El hospital emitió un comunicado completo en el que rendía homenaje a su legado: «Hoy, martes 7 de abril de 2026, alrededor de las 20:30, se ha declarado el fallecimiento del Sr. MIRCEA LUCESCU. El Sr. Mircea Lucescu fue uno de los entrenadores y futbolistas rumanos más exitosos, el primero en clasificar a la selección rumana para una Eurocopa, en 1984. Generaciones enteras de rumanos crecieron con su imagen en sus corazones, como un símbolo nacional. ¡Que Dios lo tenga en su gloria!».
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Una campaña final que ha batido todos los récords
Lucescu se mantuvo firmemente dedicado a su profesión hasta sus últimos días. Tras volver a ponerse al frente de la selección rumana en agosto de 2024, se propuso poner fin a una ausencia de 28 años en el Mundial. A sus 80 años, se convirtió en el seleccionador de mayor edad en dirigir a un país en un partido oficial durante la derrota por 1-0 ante Turquía en la repesca del mes pasado. Poco después, se sintió indispuesto en el vestuario, lo que le obligó a dimitir. En una emotiva entrevista concedida en 2010 a Gazeta Sporturilor, dijo: «Morir en el campo es lo más bonito que le puede pasar a un entrenador. Me gustaría morir en el campo. Significa que lo has vivido todo en plena lucha».
Dominio en los clubes europeos
A lo largo de una carrera como entrenador que se extendió a lo largo de más de cuatro décadas, acumuló 35 títulos importantes, lo que le sitúa en tercer lugar en la clasificación histórica, solo por detrás de Sir Alex Ferguson y Pep Guardiola. El Shakhtar de Donetsk cuenta con ocho títulos de liga ucranianos y una Copa de la UEFA, conseguidos durante sus legendarios 12 años al frente del equipo. Además, el Dinamo de Bucarest ganó títulos nacionales bajo su dirección, al igual que el Rapid de Bucarest, el Galatasaray, el Besiktas, el Zenit y el Dinamo de Kiev. Se le reconoce de forma única como el único entrenador que ha conseguido títulos con siete clubes diferentes. Sus equipos han demostrado constantemente una filosofía atractiva y ofensiva, consolidando su estatus como un brillante estratega capaz de adaptarse a diversas culturas futbolísticas.
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Una carrera como jugador llena de éxitos
Antes de dejar una huella imborrable en la banda, disfrutó de una carrera como jugador estelar, principalmente como extremo. El Dinamo de Bucarest cuenta con siete títulos de liga en los que contribuyó sobre el terreno de juego. A nivel internacional, disputó 64 partidos con la selección de Rumanía y, en particular, capitaneó al equipo en el Mundial de 1970, donde se enfrentaron a rivales emblemáticos como Inglaterra y Brasil. Desde sus inicios como jugador hasta sus hitos como entrenador, que han batido récords, su inquebrantable pasión por el fútbol garantiza que su legado perdurará durante generaciones tanto en Rumanía como fuera de ella.