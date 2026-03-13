Fabio Esposito se emociona cuando habla de Diego Armando Maradona. Como todos los napolitanos, pero él un poco más: «Era amigo de mi padre y de mi tío —cuenta en nuestra entrevista—; vivíamos en el mismo barrio y recuerdo cuando venía a nuestra casa. Nunca más he vuelto a ver esa felicidad en los ojos de mi padre en nadie». Se escribe Maradona, se lee historia: «Diego fue la revolución que acabó con la diferencia entre el norte y el sur, que por suerte hoy ya no existe». Presentador y rostro conocido de Food Network, Esposito conduce varios programas, entre ellos «Pazzi di pizza» con el ganador de San Remo 2026, Sal Da Vinci, y «Pazzi di Roma» con Barbara Foria; además, tiene un podcast de televisión y un programa de radio en Radio Marte. Entre tanto trabajo, sin embargo, siempre hay espacio para un poco de fútbol: «La primera vez que fui al estadio fue para ver un Nápoles-Milan de la temporada 1993/94: estábamos en apuros y, en los últimos minutos, Di Canio marcó tras una doble finta a Baresi y Maldini. Estaba en la curva con mi padre. La última vez fue este año contra la Fiorentina, pero en la tribuna».