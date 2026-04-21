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Fabio Capello afirma que la selección inglesa, «cansada», juega con «miedo» en los grandes torneos y lanza una advertencia a Thomas Tuchel
El antiguo jefe señala los mismos fallos de siempre
Capello, que dirigió a Inglaterra entre 2007 y 2012, duda de la fortaleza mental del equipo ante la presión de los grandes torneos. En el Mundial 2010 su selección falló en la definición y cayó en octavos. Ahora, con 79 años, advierte que los jugadores llegan agotados a la fase final. Aunque la fase de clasificación con Tuchel fue perfecta, Capello se mantiene cauteloso tras los recientes y decepcionantes amistosos contra Uruguay y Japón.
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Se insta a Tuchel a romper el círculo vicioso
El italiano cree que la calidad técnica del plantel se resiente por la falta de un parón invernal y por una falta de confianza paralizante en los momentos clave. Capello apuntó a los fracasos pasados como muestra de un patrón que el actual cuerpo técnico debe romper antes del verano.
En declaraciones a BBC Sport sobre los principales retos a los que se enfrenta Tuchel, Capello dijo: «Este es el problema de Inglaterra. Están cansados y tienen miedo. El seleccionador tiene que acabar con estas dos cosas».
El fantasma de la Eurocopa 2020
Para ilustrar su argumento, Capello recordó la final de la Eurocopa 2020 en Wembley, donde Inglaterra desperdició su ventaja inicial ante su Italia natal. Aseguró que replegarse en defensa es síntoma directo de la presión psicológica de vestir la camiseta de la selección.
Añadió: «Recuerdo el partido contra Italia. Van ganando a los 10-15 minutos y después ya no juegan. Juegan con miedo».
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Lo que queda por delante en el torneo
Inglaterra se medirá a Croacia, Ghana y Panamá en el Grupo L del Mundial de Norteamérica. El equipo de Tuchel debutará ante Croacia el 17 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Tras un empate y una derrota en marzo, los Tres Leones deben gestionar el cansancio de los jugadores en las últimas semanas de la temporada local para llegar en óptimas condiciones al torneo.