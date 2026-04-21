Fabio Capello afirma que la selección inglesa, «cansada», juega con «miedo» en los grandes torneos y lanza una advertencia a Thomas Tuchel

El italiano cree que la calidad técnica del plantel se resiente por la falta de un parón invernal y por una falta de confianza paralizante en los momentos clave. Capello apuntó a los fracasos pasados como muestra de un patrón que el actual cuerpo técnico debe romper antes del verano.

En declaraciones a BBC Sport sobre los principales retos a los que se enfrenta Tuchel, Capello dijo: «Este es el problema de Inglaterra. Están cansados y tienen miedo. El seleccionador tiene que acabar con estas dos cosas».