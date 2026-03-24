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¿Fabian Hurzeler de vuelta a la Bundesliga? El entrenador del Brighton se vincula con el Bayer Leverkusen mientras Kasper Hjulmand está a punto de ser destituido
El Leverkusen se fija en Hurzeler para ficharlo este verano
Según Sky Sports, el campeón de la Bundesliga 2023-24 está siguiendo de cerca la situación de Hurzeler en la costa sur. A pesar del deseo del club de construir una nueva era de dominio, han surgido dudas internas sobre si el actual entrenador, Hjulmand, es el perfil adecuado para liderar el proyecto a largo plazo.
Hjulmand tomó las riendas en septiembre de 2025 tras la marcha de Erik ten Hag, pero su etapa no ha logrado convencer a la directiva. Aunque su contrato se extiende hasta 2027, el club estaría dispuesto a una «separación amistosa» este verano si consigue fichar a un sucesor de primer nivel.
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Éxito en la costa sur
La cotización de Hurzeler ha subido considerablemente desde que dejó el St. Pauli para fichar por la Premier League en el verano de 2024. En su primera temporada en el Brighton, llevó al equipo a terminar en octava posición, quedándose a solo cuatro puntos de clasificarse para las competiciones europeas. Su capacidad para implementar un estilo de juego atractivo y de alta presión no ha pasado desapercibida para la élite europea, incluidos los responsables del Leverkusen.
El entrenador de 33 años ha mantenido esa buena racha en la presente campaña. El Brighton ocupa actualmente el décimo puesto en la tabla de la Premier League, pero sigue firmemente en la lucha por el fútbol europeo. La reciente victoria por 2-1 sobre el Liverpool sirvió para recordar la perspicacia táctica de Hurzeler, dejando al Brighton a solo seis puntos de los cinco primeros. Estos resultados por encima de lo esperado con el club de Sussex le han convertido en uno de los entrenadores jóvenes más codiciados del fútbol mundial.
Dudas sobre la continuidad de Hjulmand
Se cree que el Leverkusen está barajando varias opciones, pero el profundo conocimiento que tiene Hurzeler de la Bundesliga y su reciente experiencia en la Premier League lo sitúan en lo más alto de la lista de candidatos. El club está dispuesto a cerrar el capítulo de Hjulmand tan pronto como se cierre el fichaje de un sustituto adecuado, asegurándose así un camino despejado para su próxima y ambiciosa campaña de fichajes.
Hurzeler podría regresar a la liga donde se dio a conocer. Sin embargo, el propietario del Brighton, Tony Bloom, es conocido por ser muy difícil de negociar, y es probable que el Leverkusen tenga que pagar una indemnización considerable para rescindir su contrato, que actualmente se extiende hasta junio de 2027.
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La lucha del Brighton por clasificarse para las competiciones europeas
Antes de decidir sobre su futuro, Hurzeler seguirá centrado en terminar la temporada con los Seagulls. El Brighton sigue firmemente en la lucha por terminar entre los siete primeros, tras haber ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Premier League. Su próximo partido será contra el Burnley en Turf Moor el 11 de abril.