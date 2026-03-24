¿Fabian Hurzeler de vuelta a la Bundesliga? El entrenador del Brighton se vincula con el Bayer Leverkusen mientras Kasper Hjulmand está a punto de ser destituido

La cotización de Hurzeler ha subido considerablemente desde que dejó el St. Pauli para fichar por la Premier League en el verano de 2024. En su primera temporada en el Brighton, llevó al equipo a terminar en octava posición, quedándose a solo cuatro puntos de clasificarse para las competiciones europeas. Su capacidad para implementar un estilo de juego atractivo y de alta presión no ha pasado desapercibida para la élite europea, incluidos los responsables del Leverkusen.

El entrenador de 33 años ha mantenido esa buena racha en la presente campaña. El Brighton ocupa actualmente el décimo puesto en la tabla de la Premier League, pero sigue firmemente en la lucha por el fútbol europeo. La reciente victoria por 2-1 sobre el Liverpool sirvió para recordar la perspicacia táctica de Hurzeler, dejando al Brighton a solo seis puntos de los cinco primeros. Estos resultados por encima de lo esperado con el club de Sussex le han convertido en uno de los entrenadores jóvenes más codiciados del fútbol mundial.