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¡Expulsan a Eric García! El defensa del Barcelona ve la tarjeta roja en otra decisión polémica en el partido de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid
El drama del VAR vuelve a golpear al Barcelona
El Barcelona sufrió hoy un duro revés en la Liga de Campeones. En el minuto 79, Turpin le mostró una tarjeta roja directa a García tras revisar el VAR. El defensa fue sancionado por derribar a Alexander Sorloth cuando se metía en el área. Aunque Jules Koundé estaba cerca, el árbitro consideró que García era el último hombre. La decisión ha enfurecido a los visitantes y deja al equipo con la difícil tarea de remontar la eliminatoria con diez hombres.
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Un recuerdo inquietante del partido de ida
Esta polémica expulsión recuerda a la que sufrió el equipo en la ida. Entonces, en el minuto 42, Pau Cubarsi vio la roja por una falta profesional, y Julián Álvarez marcó de falta para dar el 2-0 al Atlético.
Hoy, tras revisar el fuera de juego previo, se confirmó la falta. El analista arbitral Iturralde González explicó en la televisión española: «Primero deben comprobar si es fuera de juego; si no lo es, deben valorar si es una clara ocasión de gol. Si no hay fuera de juego, para mí es más roja que amarilla».
Una remontada emocionante que se truncó de repente.
Antes de la expulsión, el Barcelona jugaba bien y había igualado la eliminatoria. Lamine Yamal abrió el marcador a los cuatro minutos tras un error de Clément Lenglet. Ferran Torres amplió la ventaja con un gran disparo de zurda en el 24′, 2-0. Pero el Atlético respondió rápido: asistencia magistral de Marcos Llorente a Ademola Lookman, que marcó y puso el 3-2 global para los locales.
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Qué les depara el futuro a ambos clubes
El Atlético avanza tras ganar 3-2 y espera al Arsenal o al Sporting.
El Barcelona, eliminado, debe recuperar la confianza para la Liga, donde mantiene nueve puntos de ventaja y se espera que gane el título.