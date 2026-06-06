La jerarquía institucional defiende este cambio como un paso hacia la modernización que prioriza la participación colectiva sobre los puestos titulares individuales.

Al explicar la idea en Instagram, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó: «A medida que crece la Copa Mundial de la FIFA, seguimos innovando la forma de vivir el partido. Las ceremonias previas al partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no serán una excepción.

Ver a todos los jugadores y árbitros frente a frente en el círculo central durante los himnos creará un instante de unidad, orgullo y emoción para los equipos y el público.

Además, tendremos una ceremonia rediseñada de 360 grados que involucrará a todos los aficionados con pancartas de banderas, elementos en el terreno de juego y nuevos recursos visuales —desde arcos de entrada hasta banderas de mano— que aumentarán la expectación.

«La Copa Mundial de la FIFA gira en torno a cada jugador y cada aficionado, y esta nueva ceremonia previa al partido refleja eso».