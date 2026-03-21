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Explicación: Por qué se ha aplazado el partido de la Premier League entre el Liverpool y el Brighton
El partido se ha aplazado para dar más tiempo a los aficionados
El Brighton confirmó el retraso en X apenas 40 minutos antes del inicio del partido, previsto inicialmente para las 12:30. «El inicio del partido se ha retrasado 15 minutos debido a un accidente de tráfico en la A27», publicó el club, fijando la nueva hora de inicio a las 12:45.
Los jugadores y el cuerpo técnico del Liverpool ya habían llegado al estadio antes del partido, por lo que el retraso fue una mera medida de precaución para garantizar que los aficionados estuvieran en sus asientos antes de que comenzara el partido. La A27 es la principal vía de acceso al estadio y una ruta clave para los aficionados que se desplazan desde ambas direcciones.
- AFP
Otro retraso en el inicio de la temporada para el Liverpool en 2026
No es la primera vez que se aplaza un partido de la Premier League en el último momento. A principios de esta temporada, el propio partido del Liverpool contra el Fulham en Craven Cottage se pospuso tras una emergencia médica dentro del estadio poco antes del inicio previsto a las 15:00. En aquella ocasión, los jugadores de ambos equipos tuvieron que volver al campo para realizar un segundo calentamiento tras haberse retirado ya a los vestuarios, antes de que el partido diera finalmente comienzo 15 minutos después de la hora de inicio prevista inicialmente.
Salah no figura en la convocatoria
El Liverpool no podrá contar con su figura clave, Mohamed Salah, para el partido en la costa sur. El egipcio, que ha sido objeto de muchas críticas esta temporada tras un notable bajón de forma, no ha viajado con el equipo a Brighton. El jugador de 33 años tiene contrato hasta 2027, pero se ha cuestionado si sus mejores años ya han pasado, ya que sus 10 goles y nueve asistencias en todas las competiciones esta temporada representan su peor registro con la camiseta del Liverpool. El ex capitán Graeme Souness llegó a decir esta semana que el Liverpool debería venderlo al final de la temporada, ya que el extremo está teniendo claras dificultades para repetir el rendimiento de la temporada pasada.
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El Liverpool lucha por meterse en los puestos de la Liga de Campeones
Los puntos que ha dejado escapar el Manchester United este viernes por la noche dan al Liverpool la oportunidad de situarse a tres puntos de su rival. Ambos equipos están enzarzados en una reñida lucha por la clasificación para la Liga de Campeones junto con el Aston Villa y el Chelsea, y dada la incertidumbre sobre si el quinto puesto obtendrá una plaza adicional entre la élite europea la próxima temporada, los Reds no querrán correr ningún riesgo en lo que respecta a su rendimiento en la liga. Tras empatar el pasado fin de semana con el Tottenham, que se encuentra en peligro de descenso, este es un partido que los hombres de Arne Slot deben ganar sí o sí.
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