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Explicación: Por qué Neymar no está en el álbum de la Copa del Mundo de 980 cromos: la estrella brasileña fue ignorada por Panini y Carlo Ancelotti
Los motivos del desaire a Panini
Panini confirmó este sábado, durante su presentación, la exclusión de Neymar de la colección de 980 cromos. A pesar de haber aparecido en las ediciones de 2014, 2018 y 2022, la estrella del Santos no entró en la lista de 18 brasileños para 2026. Raúl Vallecillo, director general de Panini en Brasil, explicó a Globo que un equipo especializado en Italia realiza la selección con un riguroso enfoque estadístico.
Vallecillo explicó: «Hay un departamento que sigue las convocatorias y calcula la probabilidad de que cada jugador esté en el Mundial. Pueden surgir lesiones o sorpresas, pero la selección se basa en esos criterios. Nos basamos en las convocatorias más recientes; si un jugador no ha sido llamado o no juega con la selección, su probabilidad de inclusión baja».
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El nivel físico exigido por Ancelotti y la advertencia de Rai
Panini decide lo comercial, pero el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, anunciará la lista definitiva el 18 de mayo. Ancelotti exige un alto nivel físico, lo que pone en duda la inclusión de Neymar. Rai, campeón del Mundial 1994, coincide: «Si viene, impactará en el grupo. Ancelotti evalúa a todos».
Rai añadió: «Si viene, tendrá un impacto en el equipo. Ancelotti está evaluando a los jugadores para ver qué opinan. Es un entrenador astuto y sabrá si Neymar aporta lo necesario. No está en su mejor momento: ha tenido muchos problemas físicos, ha perdido velocidad y ya no muestra su mejor nivel, aunque sigue siendo un jugador desequilibrante.
El largo camino de vuelta desde Montevideo
Neymar no está en la colección de cromos porque no ha sido convocado. Su último partido con la Seleção fue en octubre de 2023, cuando sufrió una grave lesión de ligamento cruzado ante Uruguay en Montevideo. Desde entonces no ha recuperado su mejor nivel, ni siquiera tras volver al Santos en 2025.
Según Vallecillo, la sección de Brasil del álbum se empezó a producir en 2025, a medida que cada equipo se clasificaba. Por eso aparecen jugadores como Rodrygo, del Real Madrid, y Estevao, del Chelsea, pese a sus recientes lesiones: en el momento del cálculo se les daba por fijos en la lista final, algo que Neymar, aún en recuperación, no podía asegurar.
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¿Quién eligió los stickers de la Seleção?
Con Neymar lesionado, Panini se centró en nuevos talentos y veteranos. La editorial italiana definió la lista meses antes de la fecha límite de Ancelotti. En defensa aparecerán Alisson, Bento, Marquinhos, Éder Militão, Gabriel Magalhães, Danilo y Wesley.
En el medio y la delantera aparecen Casemiro, Lucas Paquetá, Bruno Guimarães, Luiz Henrique, Vinícius Jr., Rodrygo, João Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha y la joven promesa Estevão. La edición brasileña se lanzará el 30 de abril. Queda por ver si Ancelotti nos da una sorpresa el 18 de mayo, pero, por ahora, el álbum sigue adelante sin su estrella más grande de la historia.