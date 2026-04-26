Panini confirmó este sábado, durante su presentación, la exclusión de Neymar de la colección de 980 cromos. A pesar de haber aparecido en las ediciones de 2014, 2018 y 2022, la estrella del Santos no entró en la lista de 18 brasileños para 2026. Raúl Vallecillo, director general de Panini en Brasil, explicó a Globo que un equipo especializado en Italia realiza la selección con un riguroso enfoque estadístico.

Vallecillo explicó: «Hay un departamento que sigue las convocatorias y calcula la probabilidad de que cada jugador esté en el Mundial. Pueden surgir lesiones o sorpresas, pero la selección se basa en esos criterios. Nos basamos en las convocatorias más recientes; si un jugador no ha sido llamado o no juega con la selección, su probabilidad de inclusión baja».