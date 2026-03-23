Explicación: Por qué la Community Shield NO se disputará en Wembley la próxima temporada, tras el anuncio de la FA del estadio elegido para albergar el partido inaugural de la temporada 2026-27

La razón principal de este cambio de sede radica en un conflicto directo de fechas en este emblemático estadio de 90 000 localidades. La FA explicó que el estadio «no está disponible el sábado 15 y el domingo 16 de agosto debido a conciertos programados con antelación». Estos eventos comerciales tuvieron prioridad sobre el fin de semana futbolístico. Además, la próxima temporada de la máxima categoría comenzará el sábado 22 de agosto. Dado que el Shield se disputa tradicionalmente el fin de semana anterior al inicio de la liga, los organizadores tuvieron que fijar la fecha a mediados de agosto, lo que, por desgracia, coincidió exactamente con las fechas en las que el estadio londinense estaba completamente reservado, ya que The Weeknd actuaría allí durante cinco noches.