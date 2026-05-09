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Explicación: Por qué Florian Wirtz no jugará con el Liverpool contra el Chelsea
Una lesión deja a Wirtz fuera del partido contra el Chelsea
Liverpool no pudo contar con su creador de juego, Wirtz, en su partido de la Premier League contra Chelsea. El internacional alemán no entró en la convocatoria para el encuentro en Anfield. Slot confirmó antes del inicio que el centrocampista estaba enfermo y no podía jugar. El jugador de 23 años había arrastrado molestias toda la semana y finalmente se le declaró no apto.
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Slot explica la infección estomacal
En declaraciones a TNT Sports antes del partido, Slot explicó que Wirtz había intentado recuperarse a tiempo, pero que su estado empeoró en los días previos al encuentro.
«Lo intentó todo para jugar, pero sufrió una infección estomacal. No se sentía bien esta semana; entrenó al principio, pero luego empeoró y ayer no pudo entrenar con nosotros, así que tampoco estará hoy», explicó Slot.
El Liverpool se adapta sin su jugador clave.
La ausencia de Wirtz obligó a Slot a reorganizar su ataque ante el Chelsea. Slot alineó a Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha y Jeremie Frimpong para apoyar a Cody Gakpo, que jugó como delantero. Aunque empezó la temporada con dificultades, Wirtz ha demostrado poco a poco su valía en la Premier League. Hasta ahora, ha marcado 17 goles en 47 partidos en todas las competiciones.
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Los Reds esperan una rápida recuperación
Los aficionados del Liverpool esperan que la enfermedad de Wirtz sea solo un contratiempo. Con tres partidos por delante, incluido el duelo contra el Chelsea, el equipo de Slot tiene un calendario exigente en su lucha por la clasificación para la próxima Liga de Campeones. Si el centrocampista se recupera pronto, volverá a ser clave en el sistema del técnico.