Expertos en lectura labial revelan el mensaje de tres palabras que Declan Rice dirigió a sus compañeros del Arsenal justo tras la costosa derrota ante el Manchester City

El reciente tropiezo del Arsenal le ha llevado a sufrir una amarga derrota en la final de la Carabao Cup ante el City y a quedar eliminado de la FA Cup a manos del Southampton, además de lograr pasar por los pelos a la siguiente ronda de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa. Sin embargo, Arteta descartó cualquier sugerencia de que sus jugadores necesiten un impulso moral mientras compaginan sus compromisos nacionales con una semifinal continental contra el Atlético de Madrid.

«Si tuviera que elegir a los jugadores para ganar la Premier League a falta de cinco jornadas y estar en la final de la Liga de Campeones, creo que debería estar en casa», afirmó Arteta con firmeza. «Así que no es el caso. No es necesario. Nunca lo ha sido, ni siquiera en los momentos difíciles». Con los partidos contra el Newcastle y el Fulham en el horizonte, los Gunners deberán demostrar en el campo que el mantra de Rice de «aún no está hecho» es cierto.