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Expertos en lectura labial revelan el mensaje de tres palabras que Declan Rice dirigió a sus compañeros del Arsenal justo tras la costosa derrota ante el Manchester City
La lucha por el título se aprieta en el Etihad
El domingo en el Etihad Stadium, el Manchester City venció 2-1 al Arsenal en un duelo clave. La victoria reduce la ventaja del líder a tres puntos y deja a los de Guardiola con un partido menos. Además, el City tiene un partido menos. Este margen mínimo anuncia un desenlace de temporada tenso, pues la ventaja que parecía cómoda para el Arsenal ahora pende de un hilo mientras el City le pisa los talones.
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El mensaje desafiante de Rice
Las cámaras mostraron a un desanimado Arsenal mientras el Manchester City celebraba una victoria que confirma la alternancia vista en temporadas pasadas. Pero Rice, lejos de rendirse, se acercó al capitán Martin Odegaard y, con firmeza, le recordó la tarea pendiente.
Los lectores de labios captaron su mensaje: «Esto no ha terminado». Luego lo abrazó, recordando el liderazgo que se espera de él desde su fichaje millonario procedente del West Ham, mientras el City se colocaba en posición de recuperar el liderato si vence al Burnley el miércoles.
Mikel Arteta se hace eco del espíritu de lucha
El entrenador de los Gunners se mostró optimista tras el partido y rechazó que la derrota en el Etihad ponga en riesgo la campaña de su equipo. Aunque los londinenses del norte solo han ganado uno de sus últimos seis encuentros en todas las competiciones, el español mantiene su fe en la plantilla.
«Creo hoy, creía el miércoles, creía hace una semana, porque los veo todos los días y conozco nuestro nivel», afirmó Arteta. «Si hoy necesitaban más convicción, ahora la tienen. Lo hablaban en el vestuario. Es una nueva liga: ellos tienen un partido menos. Tenemos tres puntos de ventaja y cinco partidos por jugar. Todo está por decidir. No vamos a parar, seguiremos adelante».
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La recta final para los Gunners
El reciente tropiezo del Arsenal le ha llevado a sufrir una amarga derrota en la final de la Carabao Cup ante el City y a quedar eliminado de la FA Cup a manos del Southampton, además de lograr pasar por los pelos a la siguiente ronda de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa. Sin embargo, Arteta descartó cualquier sugerencia de que sus jugadores necesiten un impulso moral mientras compaginan sus compromisos nacionales con una semifinal continental contra el Atlético de Madrid.
«Si tuviera que elegir a los jugadores para ganar la Premier League a falta de cinco jornadas y estar en la final de la Liga de Campeones, creo que debería estar en casa», afirmó Arteta con firmeza. «Así que no es el caso. No es necesario. Nunca lo ha sido, ni siquiera en los momentos difíciles». Con los partidos contra el Newcastle y el Fulham en el horizonte, los Gunners deberán demostrar en el campo que el mantra de Rice de «aún no está hecho» es cierto.