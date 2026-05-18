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Exjugador de Arsenal y Manchester City admite que jugó con nombre falso durante dos años
Una identidad secreta sobre el terreno de juego
En un podcast conducido por el exrapero K-Mel, Nasri recordó cómo empezó su carrera de forma poco convencional. El exjugador del Marsella y de la Premier League admitió que dio sus primeros pasos en el fútbol con una licencia falsa.
«Empecé con una licencia falsa, jugaba con el nombre de otra persona», confesó. Tan solo tenía cuatro años, pero la Federación Francesa de Fútbol exigía cinco o seis para inscribirse en la categoría sub-6, así que su club local decidió saltarse la norma.
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Te presentamos a Alexandre Maras
Nasri explicó cómo el club ocultó su identidad a los responsables en sus inicios. «Reclutaron a un chico de mi barrio con la edad adecuada para la licencia y, durante dos temporadas, jugué como Alexandre Maras», reveló el exinternacional francés.
El engaño exigió un esfuerzo constante de quienes le rodeaban para evitar deslizes. Nasri explicó: «Me decían: “Pareces francés”, y jugué con ese nombre hasta que tuve la edad para obtener la licencia. En los partidos me repetían: “No lo olvides, te llamas Alexandre”».
De los partidos del barrio al Marsella
Alexandre Maras dejó de ser anónimo pronto; su talento atrajo a los grandes clubes.
Tras dos temporadas en el Pennes-Mirabeau, el joven creador de juego fichó por el gigante mediterráneo. «Fiché por el Marsella a los nueve años y, a los 13, entré en el centro de formación», explicó.
Aunque empezó usando un seudónimo, Nasri siempre confió en su talento. «Desde los siete años quería ser futbolista, pero a los 13 entendí que podía llegar lejos, sobre todo tras integrar la selección sub-16 de Francia», añadió.
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Recompensas económicas a una edad temprana
Su ascenso en el Marsella llegó con un fuerte apoyo económico: cobraba 5.000 francos al mes (unos 1.153 € actuales) desde los 13 años y recibió un trato especial para quedarse en el club.
Además, su familia recibió un pago global para cubrir su desarrollo y logística. «Para comprar un coche», explicó Nasri, refiriéndose a un cheque de 150 000 francos (unos 34 605 €) entregado a sus padres. Antes de esa compra, el club, desesperado por facilitar su entrenamiento, le proporcionó un chófer privado para llevarlo y traerlo de las sesiones.