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¡Exhibición deslumbrante! Lionel Messi marca cuatro goles mientras el Inter Miami le endosa SIETE al Montreal en una goleada histórica en la MLS
El Inter Miami arrasa en una goleada de siete tantos
El internacional brasileño Casemiro abrió el marcador en el minuto 20, firmando su primer gol desde su llegada en verano. Después, Messi acaparó el protagonismo y dobló la ventaja de Miami en el minuto 40 con una falta desviada, antes de añadir poco después del descanso una impresionante acción individual.
El argentino, de 39 años, después se convirtió en asistente y, de forma generosa, sirvió el cuarto gol de los locales a Luis Suárez. Con el resultado ya sentenciado, Messi completó su hat-trick en el minuto 83 con una vaselina inteligente por encima del portero. Tras un gol en el minuto 89 de la promesa de 18 años Alexander Shaw, Messi puso el broche a una noche magnífica en el tiempo añadido. Curvó otra falta hasta el fondo de la red, firmando su octavo partido de cuatro goles en su carrera y convirtiéndose en el jugador más rápido de la historia de la MLS en alcanzar 20 partidos con varios goles (72 apariciones).
La actuación llegó durante un periodo personal difícil para el exdelantero del Barcelona, tras el fallecimiento de su padre y representante durante mucho tiempo, Jorge, a principios de mes. A pesar de su dolor, el talismán amplió su cuenta al frente de la clasificación de goleadores hasta los 18 tantos en 19 partidos.
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Casemiro y Hoyos elogian la exhibición magistral de Messi
El centrocampista del Inter Miami Casemiro elogió al GOAT argentino tras el pitido final y dijo a Apple TV: "Eso es lo que significa tener a Messi en el equipo. Tenemos que disfrutar de estos momentos porque es una persona, un jugador que hace historia".
El brasileño subrayó la influencia que Messi sigue teniendo en la plantilla y añadió: "Hoy vimos que tenemos que disfrutarlo, seguir apoyándolo y seguir compitiendo con él porque sigue siendo el mejor. Lo demostró en el Mundial. Tenemos que disfrutarlo porque, con él, somos mucho más fuertes".
El técnico interino Guillermo Hoyos, que seguía el partido desde la grada debido a una sanción por reiterados comienzos tardíos de los encuentros, se mostró igual de admirado. "No hay palabras para describir semejante belleza futbolística", dijo Hoyos. "Están pasando tantas cosas que las palabras simplemente se quedan cortas".
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Miami pone fin a su mala racha en medio del cambio de entrenador
La victoria puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones para Miami y le dio su primer triunfo desde finales de julio. El resultado mantiene a las Garzas en la segunda posición de la Conferencia Este, a 10 puntos del líder, Nashville SC, mientras que Montreal sigue 14º.
El partido se disputó en medio de los continuos cambios en el banquillo del Chase Stadium. Hoyos, que asumió como entrenador interino en abril tras la salida de Javier Mascherano, estaba cumpliendo una sanción. Inter Miami ha anunciado oficialmente al exextremo del Valencia y del Inter de Milán Cristian 'Kily' Gonzalez como su nuevo entrenador permanente, aunque está a la espera de los permisos de trabajo antes de asumir el cargo.
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Pérez sigue al mando mientras González espera el permiso
El segundo entrenador Rafael Perez asumió las funciones en la banda en la victoria del sábado y probablemente seguirá al mando hasta que Gonzalez reciba la autorización oficial para comenzar su etapa.
Una vez se incorpore, el técnico, de 52 años, tratará de ganar impulso de cara al final de la temporada. Gonzalez jugó anteriormente junto a Messi con Argentina en 2005, y la cúpula del club espera que esa relación previa ayude a integrar su enfoque táctico mientras Miami busca conquistar la MLS Cup.
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