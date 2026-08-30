El internacional brasileño Casemiro abrió el marcador en el minuto 20, firmando su primer gol desde su llegada en verano. Después, Messi acaparó el protagonismo y dobló la ventaja de Miami en el minuto 40 con una falta desviada, antes de añadir poco después del descanso una impresionante acción individual.

El argentino, de 39 años, después se convirtió en asistente y, de forma generosa, sirvió el cuarto gol de los locales a Luis Suárez. Con el resultado ya sentenciado, Messi completó su hat-trick en el minuto 83 con una vaselina inteligente por encima del portero. Tras un gol en el minuto 89 de la promesa de 18 años Alexander Shaw, Messi puso el broche a una noche magnífica en el tiempo añadido. Curvó otra falta hasta el fondo de la red, firmando su octavo partido de cuatro goles en su carrera y convirtiéndose en el jugador más rápido de la historia de la MLS en alcanzar 20 partidos con varios goles (72 apariciones).

La actuación llegó durante un periodo personal difícil para el exdelantero del Barcelona, tras el fallecimiento de su padre y representante durante mucho tiempo, Jorge, a principios de mes. A pesar de su dolor, el talismán amplió su cuenta al frente de la clasificación de goleadores hasta los 18 tantos en 19 partidos.



